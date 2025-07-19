الإطلالة الأولى للعروس زين قطامي لحفل زفافها اليوم على سيليو إيلي صعب .. جمالها يخطف الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - بمكياج ناعم وراقي أظهر رقة وجمال ملامحها؛ كشف خبير التجميل اللبناني بسام فتوح عن الإطلالة الجمالية للعروس زين قطامي في ليلة زفافها اليوم على سيليو نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

ونشر فتوح من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو من تجهيز العروس زين قطامي لحفل الزفاف، وعلق عليه قائلًا : "الإطلالة الأولى .. التوهج والتألق الأول للعروس زين قطامي .. مستعدة لليلتها الأبدية".

إطلالة عروس تمزج بين سحر التقاليد والأناقة العصرية

اعتمدت العروس زين قطامي مكياجًا ناعمًا جمع بين العصرية وسحر التقاليد، حيث اعتمدت رسمة عيون مميزة بالكحل الأسود مع أيشادو ناعم بدرجات النيود، مع بلاشر بالألوان الترابية، واستخدمت اللون الوردي كأحمر شفاه ناعم، في طلة جمعت بين الرقي والبساطة كالأميرات.

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الاحتفال بزواج سيليو إيلي صعب

وقد بدأت الاحتفالات بزواج سيليو إيلي صعب وزين قطامي أمس الخميس؛ في أجواء مليئة بالطاقة الشبابية والحماس، واليوم سيقام حفل زفاف أسطوري من المتوقع أن يحضره عدد كبير من مشاهير الوسط الفني والإعلامي في الوطن العربي والعالم نظرًا لعلاقتهم القوية بإيلي صعب.

في اليوم التالي لحفل الزفاف، سيقام حفل آخر استكمالًا لمراسم الزفاف، وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حماسهم لمتابعة اللقطات المميزة التي سيتم الكشف عنها من حفل الزفاف، خاصة وأن إيلي صعب يهتم بشكل كبير على أن تكون أجواء الاحتفالات ذات طابع مميز فريد، وهو ما ظهر بشكل واضح في زفاف نجله الأكبر إيلي جونيور.

أطلعوا على زين قطامي بمكياج ساحر وتسريحة ناعمة في سهرة ما قبل زفافها من سيليو صعب

إليسا ترقص الدبكة

خلال الساعات الماضية تم تداول مقاطع مصورة من هذا الحفل، وظهرت النجمة اللبنانية إليسا وهي ترقص الدبكة برفقة إيلي صعب وعدد من أصدقاء العروسين، تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا إعجابهم بالأجواء المميزة التي كشفت عن تمسكهم بالعادات والتقاليد اللبنانية.

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)



كان لافتاً للانتباه أن العروس ظهرت بإطلالة ذهبية تستوحي الأجواء الأسطورية الشرقية، من تصميم خاص لدار eliesaabworld.

يذكر أن مصمم الأزياء اللبناني الشهير إيلي صعب أعلن الأسبوع الفائت عن احتفال عائلته بزواج نجله الأوسط سيليو على الشابة زين قطامي. ومن المتوقع أن يجرى الحفل اليوم في أجواء مميزة ومبهرة.

وتابع إيلي صعب: "الجمعة القادمة حفل الزفاف، فأكيد التحضيرات قائمة وخصوصًا أننا بآخر الأيام قبل العرس وربنا يوفقهم"، معبرًا عن سعادته وحماسه الكبير لحفل الزفاف قائلًا: "سعيد جدًا لأنهم مبسوطين". وعن فستان زفاف العروس زين، اكتفى إيلي صعب بالقول إن الفستان سيكون بسيطًا ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

سيليو إيلي صعب وزين قطامي في سطور

يُذكر أن العريس سيليو صعب هو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني الشهير بعد البكر إيلي صعب جونيور، ويعمل في مجال تنظيم المناسبات، وهو أكبر من شقيقه مايكل الذي لا يزال طالبا على مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

أما العروس زين قطامي متخصصة في تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل في إدارة الحسابات وإنشاء المحتوى الإبداعي. نالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتعمل في شركات استشارات إعلامية.

وتعرف بمهارتها وإبداعها بإنشاء المحتوى الإبداعي وإدارة حسابات أسماء شركات كبرى. وتقيم في الإمارات العربية المتحدة بين دبي وأبو ظبي. وتبلغ من العمر 28 عامًا وتصغر سيليو بعامين حيث يبلغ الثلاثين من عمره.

وكانت أعلنت كلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب في 30 يونيو العام الماضي خبر خطوبة ابنهما الأوسط سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قصة حب مميزة بدأت بينهما منذ عام 2021 حيث نشأ بينهما إعجاب متبادل من النظرة الأولى.

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