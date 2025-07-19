قبل حفله بالسعودية .. إصابة حسام حبيب بكسر في القدم خلال البروفات النهائية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - تعرض الفنان حسام حبيب لكسر في القدم وذلك أثناء البروفات النهائية، قبل حفله والذي يحمل عنوان "فورها أحاسيس"، والذي من المقرر إقامته اليوم 18 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة، ويشارك حسام حبيب في الحفل مع عدد من المطربين وهم هيثم شاكر، كريم محسن، لؤي، محمد عدوية وأحمد فريد.
وكان حسام حبيب قد شارك من خلال حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو أظهر من خلاله استعدادته للحفل ووضع لمساته الأخيرة؛ حيث يمثل هذا الحفل له أول لقاء مباشر مع الجمهور السعودي بعد فترة غياب طويلة، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه القديمة بالإضافة إلى أعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد.
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يتضمن الألبوم 10 أغاني تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين، ومن المقرر طرح الأغنية الثانية من الألبوم خلال أيام قليلة، وذلك بعدما طرح أغنية "سيبتك" قبل أيام، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجيه، إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.
كما انتهى حسام حبيب مؤخرًا من تسجيل الأغنية الرسمية لفيلم "السلم والثعبان الجزء الثاني"، للمخرج طارق العريان، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وعلى رأسهم عمرو يوسف، أسماء جلال، وماجد المصري، ومن المتوقع أن يتم طرح الأغنية بشكل رسمي قريبًا بالتزامن مع عرض الفيلم.
هذا بالإضافة إلى مشاركته للمطرب رامي صبري في ألبومه الجديد من خلال أغنية " بحكيلك عن الأيام" من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان حسام حبيب، وتوزيع أسامة الهندي.
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تفاصيل إصابة حسام حبيبشارك موقع "عرب وود" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورة للمطرب حسام حبيب من على سرير أحد المستشفيات؛ إثر تعرضه للإلتواء في كاحل القدم أثناء تأديه البروفات النهائية لحفله في جدة، مما أدى إلى حدوث كسر في عظمة القدم استدعى نقله فوراً إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.
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هل سيقدم حسام حبيب الحفل؟!وعلى الرغم من إصابة حسام حبيب؛ إلا أنه قرر تقديم الحفل لحماسه الشديد في مقابلة جمهوره بالمملكة العربية السعودية، والذي يقابله للمرة الأولى.
وكان حسام حبيب قد شارك من خلال حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو أظهر من خلاله استعدادته للحفل ووضع لمساته الأخيرة؛ حيث يمثل هذا الحفل له أول لقاء مباشر مع الجمهور السعودي بعد فترة غياب طويلة، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه القديمة بالإضافة إلى أعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد.
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أطلعوا على حسام حبيب يوجه الشكر لجمهوره: ربنا يقدرني ابقى عند حسن ظنكم دائماً
حسام حبيب يعرب عن سعادته بالمشاركة بحفل فورها أحاسيسومن جانبه، أعرب حسام حبيب، عن سعادته البالغة لمشاركته الأولى في حفل غنائي بـ المملكة العربية السعودية، قائلًا عبر حسابه على "إنستغرام": "جمهور السعودية الغالي.. وتحديدًا أهلي وناسي في جدة.. مبسوط أني هكون معاكم في أول حفلة ليّا بالمملكة العربية السعودية، البلد الطيب والجمهور اللي كل ما أقابله بحس أنهم عيلتي.. نشوفكم بإذن الله يوم 18 يوليو في حفل فورها، ونكسر الدنيا.. أنا جاهز.. أنتم جاهزين؟".
نشاط فني لحسام حبيبيأتي هذا الحفل بالتزامن مع حالة من النشاط الفني التي يعيشها حاليًا المطرب حسام حبيب بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، حيث يواصل تحضيراته المكثفة لألبومه الجديد، المقرر طرحه كاملاً على فترات متفاوتة خلال فصل الصيف الحالي.
يتضمن الألبوم 10 أغاني تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين، ومن المقرر طرح الأغنية الثانية من الألبوم خلال أيام قليلة، وذلك بعدما طرح أغنية "سيبتك" قبل أيام، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجيه، إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.
كما انتهى حسام حبيب مؤخرًا من تسجيل الأغنية الرسمية لفيلم "السلم والثعبان الجزء الثاني"، للمخرج طارق العريان، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وعلى رأسهم عمرو يوسف، أسماء جلال، وماجد المصري، ومن المتوقع أن يتم طرح الأغنية بشكل رسمي قريبًا بالتزامن مع عرض الفيلم.
هذا بالإضافة إلى مشاركته للمطرب رامي صبري في ألبومه الجديد من خلال أغنية " بحكيلك عن الأيام" من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان حسام حبيب، وتوزيع أسامة الهندي.
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