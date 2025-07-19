كلودين صعب تجمع بين الرقي والبساطة في حفل زفاف نجلها سيليو صعب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - خطف والدا العريس مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب وزوجته السيدة كلودين صعب الأنظار بحفل زفاف نجلهما، والذي جرى اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو في صرح بكركي بلبنان.
أما الإطلالة الثانية، فكانت بفستان ذهبي أنيق بدون أكمام ومزود بصيحة الكاب من الشيفون ومطرز بالكامل، وتركت شعرها منسدلًا من جهة واحدة فقط على وجهها، مع اعتماد حقيبة ذهبية أنيقة .
كما أطلّ والد العريس مصمم الأزياء إيلي صعب ببدلة كلاسيكية سوادء أنيقة وقميص باللون الأبيض؛ مع ربطة عنق فراشة مميزة.
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هذا بالإضافة إلى الأنوار المميزة الهادئة التي اعتمدت على الشموع والإضاءات الخافتة، كما تميزت كعكة الزفاف بتصميمها الفريد، حيث جاءت مكونة من 8 طبقات أنيقة باللون الأبيض، مزينة بتفاصيل دقيقة من الكريمة والورود البيضاء، الأمر الذي عكس أجواء الفرح والفخامة التي رافقت ليلة العمر لسيليو وزين فى احتفال لا ينسى.
بالإضافة إلى وائل كفوري وسيرين عبد النور التي خطفت الأنظار فور حضورها للكنيسة، وتزين المكان بالزهور البيضاء في مشهد ساحر.
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كلودين صعب تخطف الأنظار بحفل زفاف نجلهاوقد خطفت كلودين صعب الأنظار بحفل زفاف نجلها سيليو، حيث تألقت بإطلالتين مختلفتين، فجاء الفستان الأول من الساتان باللون الوردي، تميز بقصته المميزة من عند منطقة الصدر والبطن، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أظهر رقة وجمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها من خلال تسريحة الويفي الناعمة، وأتمت الإطلالة بمجوهرات فاخرة.
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أما الإطلالة الثانية، فكانت بفستان ذهبي أنيق بدون أكمام ومزود بصيحة الكاب من الشيفون ومطرز بالكامل، وتركت شعرها منسدلًا من جهة واحدة فقط على وجهها، مع اعتماد حقيبة ذهبية أنيقة .
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كما أطلّ والد العريس مصمم الأزياء إيلي صعب ببدلة كلاسيكية سوادء أنيقة وقميص باللون الأبيض؛ مع ربطة عنق فراشة مميزة.
أطلعوا على إطلالة العروس زين قطامي تخطف القلوب.. أسرار نكشفها لأول مرة عن فستان زفافها
حفل زفاف مبهر لسيليو نجل إيلي صعبجمع حفل زفاف سيليو نجل مصمم الأزياء إيلي صعب بين الفخامة والرقي، حيث سيطرت الأجواء الراقية على العرس وتزينت الأجواء بالورود والأشجار التي تواجدت في كل مكان سواء على الطاولات أو المحاطة بالمعازيم.
هذا بالإضافة إلى الأنوار المميزة الهادئة التي اعتمدت على الشموع والإضاءات الخافتة، كما تميزت كعكة الزفاف بتصميمها الفريد، حيث جاءت مكونة من 8 طبقات أنيقة باللون الأبيض، مزينة بتفاصيل دقيقة من الكريمة والورود البيضاء، الأمر الذي عكس أجواء الفرح والفخامة التي رافقت ليلة العمر لسيليو وزين فى احتفال لا ينسى.
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حضور مميزوقد بدأ حفل الزفاف في مقر البطريركية المارونية في بكركي حيث قام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والكهنة بمراسم الزفاف. وقد غصت باحة الكنيسة الخارجية بالمدعوين من الأهل والأصدقاء والشخصيات البارزة والفنانين ومنهم إليسا التي اختارت فستانًا أسود بتصميم بسيط وناعم.
بالإضافة إلى وائل كفوري وسيرين عبد النور التي خطفت الأنظار فور حضورها للكنيسة، وتزين المكان بالزهور البيضاء في مشهد ساحر.
قد يعجبكم قبل حفل زفافها.. جولة على أجمل مجوهرات زين قطامي
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».