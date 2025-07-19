إيلي جونيور صعب وزوجته كريستينا وولداهما يخطفون الأنظار في حفل زفاف شقيقه سيليو صعب وزين قطامي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - خطفت عائلة إيلي صعب جونيور نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الأنظار في حفل زفاف شقيقه الأوسط سيليو صعب من الأردنية زين قطامي الذي جرى اليوم في مقر البطريركية المارونية في بكركي وسط حشد من الأهل والأصدقاء والمدعوين والفنانين لاسيما إليسا وعاصي الحلاني وزوجته كوليت الحلاني وابنته الفنانة ماريتا الحلاني وابنته دانا الحلاني وخطيبها آلان سعد ووائل وكفوري وسيرين عبد النور وبلقيس وغيرهم والإعلاميين. وقد تميز حفل الزفاف الأسطوري بالرقي والفخامة وتزينت الكنيسة حيث تمت مراسم الزفاف بالزهور البيضاء التي أحاطت بالعروسين والحضور في مشهد رائع. وصدحت موسيقى أوركسترالية في المكان ما زاد المشهد سحرًا وتميزًا.

ظهرت كريستينا صعب بفستانين في حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي

وقد أطلّ إيلي صعب جونيور ببدلة سوداء اللون وقميصًا أبيض وربطة عنق فراشة سوداء وجاءت إطلالته مشابهة لإطلالة والده وشقيقيه العريس سيليو والإشبين ميشال. فيما تألقت زوجته كريستينا صعب بإطلالتين حيث ظهرت في حفل الزفاف بفستان أنيق رائع مموجًا باللونين الوردي والأزرق الفاتحين ثم أطلت بفستان آخر في السهرة. والفستانان من تصميم والد زوجها المصمم إيلي صعب وجاء وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا على كتفيها. وقد زادها المكياج المبهر جمالًا وتميزًا. بالاضافة لـ كريستينا وإيلي صعب جونيور كان لطفليهما صوفيا وإيلي صعب نصيب كبير بلفت الأنظار إليهما لجمالهما وإطلالتهما الساحرة والأنيقة كوالديهما.

فالطفل إيلي صعب حفيد المصمم إيلي صعب ارتدى بدلة سوداء اللون وقميصًا أبيض وربطة عنق فراشة سوداء مثل جده ووالده وعميه العريس سيليو والإشبين ميشال. فيما بدت إطلالة الطفلة صوفيا كإطلالة الأميرات الصغيرات بفستان أبيض جميل من تصميم جدها إيلي صعب.

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حفل زفاف أسطوري لـ سيليو صعب وزين قطامي



جرى حفل الزفاف الأسطوري للعروسين سيليو صعب وزين قطامي في مقر البطريركية المارونية في بكركي حيث قام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة والكهنة بمراسم الزفاف. وقد غصّت باحة الكنيسة الخارجية بالمدعوين من الأهل والأصدقاء والشخصيات البارزة والفنانين والإعلاميين. وتزين المكان بالزهور البيضاء وسط انتشار الأشجار الخضراء في مشهد ساحر.

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حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي يستمر لثلاثة أيام



وتجدر الإشارة إلى أن حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي يمتد على 3 أيام متواصلة حيث أقيم أمس حفل مبهر في فيلا المصمم إيلي صعب في فقرا سبق حفل الزفاف الذي تمّ اليوم. وحضره العديد من الأهل والأصدقاء والفنانين ومنهم إليسا التي تربطها علاقة صداقة مميزة بالمصمم إيلي صعب وأفراد أسرته وشاركتهم رقص الدبكة بحماسة وفرح كبيرين. وقد حمل الحفل الأول الذي أقيم في فيلا إيلي صعب في فقرا عنوان "الاندماج القبلي" وحمل الديكور المزيج من القبلية التقليدية والمعاصرة حيث احتوى على نوافير المياه والنباتات وأشجار النخيل ومصابيح الزيت. وكانت كريستينا صعب أطلت بفستان ساحر بمزيج من اللونين الوردي والذهبي وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وماكياج مبهر بأنامل خبير التجميل بسام فتوح الذي شارك تفاصيل وضعه الماكياج على وجه كريستينا عبر حسابه على إنستغرام. بالاضافة لتوليه ماكياج العروس زين قطامي وكلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب. وقد جاءت إطلالات كريستينا صعب وكلودين صعب وزين قطامي متناغمة الألوان بين العاجي ومشتقاته والذهبي.

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