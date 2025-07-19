مشيرة إسماعيل تبكي في أحدث ظهور لها برفقة ابنتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - حلت الفنانة مشيرة إسماعيل ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الشهير "معكم منى الشاذلي"، وفي بداية اللقاء استقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة استمرت لمدة دقائق، ولم تتمالك الفنانة القديرة دموعها وبكت من حرارة الاستقبال.

وقالت مشيرة إسماعيل بمجرد توقف تصفيق الجمهور في الأستوديو: "أشكركم جداً وعلى رأسي. أنا اتخضيت من الاستقبال الجميل".

مشيرة إسماعيل تستعيد الذكريات الفرقة القومية للفنون الشعبية

شهد اللقاء العديد من المفاجآت كان من أبرزها عندما استعادت مشيرة ذكريات استعراضاتها الشهيرة مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، وقامت بأداء جزء من استعراض "البمبوطية"، الذي اشتهرت به خلال فترة عملها في الفرقة القومية، وسط تفاعل كبير من جمهورها ومحبيها.

وتحدثت مشيرة عن أصدقائها المقربين في بدايتها الفنية، وقالت "كنت أعرف أستاذ لويس جريس، وكنت أروح لهم البيت هو ومدام سناء جميل، ورؤوف توفيق وحسن فؤاد، كل دول كانوا أصحابي".

حضرت اللقاء أيضاً ابنتها مشيرة على الحجار، وفاجأت الجمهور بخفة ظلها خاصة وأن ظهورها الإعلامي نادر، ولا تشارك متابعيها بصور ومقاطع على السوشيال ميديا.



سبب غيابها الفني

الجدير بالذكر أنه تردد خلال الفترة الماضية أن مشيرة إسماعيل اعتزلت الفن بسبب ارتدائها الحجاب، لكنها أكدت أن السبب الحقيقي وراء غيابها يرجع لأن النصوص التي تعرض عليها لا تليق بمشوارها ومكانتها الفنية التي قدمتها على مدار السنوات الماضية.

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