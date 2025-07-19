شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الورش المسرحية لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الورش المسرحية التى تقدم بالدورة 12 لعناصر العرض المسرحى، والذى يسبق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يوم الجمعة الموافق 25 يوليو حتى 26 أغسطس، ويقام المهرجان فى المركز الثقافى لمدينة كلباء، وتنظمه إدارة المسرح بالشارقة، برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، والتابعة لدائرة الثقافة.

ورش الدورة 12 لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

ستقام ثلاث ورش مسرحية خلال هذه الفترة وهى ورشة التمثيل ويقدمها الدكتور خالد أمين من الكويت، وتقام في الفترة من 25 يوليو حتى 4 أغسطس، وورشة السينوغرافيا ويقدمها الدكتور عبد المجيد الهواس في الفترة من 6 وحتى 15 أغسطس.وورشة الإخراج المسرحي ويقدمها الدكتور جمال ياقوت من مصر، في الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس.

نبذة عن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة أسس في سبتمبر 2012 بهدف اكتشاف وتطوير مهارات المواهب المسرحية وإبرازها وإثراء الساحة الثقافية في المنطقة الشرقية، وتسبقه سنوياً دورة عناصر العرض المسرحي التي تضم ثلاث ورش تقدم للمشاركين فيها المبادئ والأدوات الأساسية لصناعة وتشخيص العروض المسرحية.