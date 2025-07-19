شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تختتم حفل مهرجان العلمين بأغنيتى تيجي نسيب وياريتك فاهمني والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت النجمة أنغام حفلها بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، والتي أقامته على مسرح U أرينا، بأغنيتي "تيجي نسيب، وياريتك فاهمني" وسط تفاعل كبير من جمهورها، الذي كان يردد معها الأغاني بحماس.

وعبرت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، في دورته الثالثة، عن سعادتها الكبيرة بجمهورها بعد مرورها بأزمة صعبة، حيث قالت: "وجودكم وحضوركم النهارده هوّن عليا أي أزمة، شكرا من كل قلبي أنتوا بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة".

وخطفت النجمة أنغام الأنظار عند صعودها على مسرح U أرينا بإطلالتها المتميزة، وبدأت أنغام حفلها بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة بأغنية عمري معاك، وسط هتاف وتصفيق من الجمهور.

ويأتى المهرجان فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس المقبل، متضمنًا باقة ثرية من الحفلات والفعاليات الغنائية والموسيقية المختلفة، على مسرح U-ARENA، والذى جرى تجهيزه فى وقت قياسى ليكون مركزًا عصريًا نابضًا بالحياة.

فجمهور العلمين على موعد مع حفل مختلف فى الجمعة التالية 25 يوليو؛ يحييه النجم تامر حسنى، وذلك للمرة الثالثة على التوالى، إذ شارك فى الدورتين السابقتين بحفلين ناجحين، ومن المميز فى الحفل مشاركة الفنان الشامى له، وذلك بعد الديو الغنائى الذى قدماه سويًا بعنوان "ملكة جمال الكون"، وستكون الحفلة هى الظهور الأول لتامر حسنى بعد إطلاق ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، والذى طرحه منذ ساعات.

بينما يحيى النجم عمرو دياب سهرة غنائية ضخمة على مسرح "يو أرينا"، يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وذلك فى ثانى مشاركاته بالمهرجان، بعد أن قدم حفلًا غنائيًا كامل العدد خلال فعاليات الدورة الماضية والـ 2 للمهرجان، ومن المقرر أن يقدم الهضبة عددا من أغنياته الشهيرة وأيضًا من أغانى ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذى قام بطرحه منذ أيام، وتصدر به كل المنصات الموسيقية، إلى جانب مشاركة تامر عاشور فى الدورة الثالثة من الحدث الفنى الأضخم بحفل غنائى ضخم يقدمه يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة من الأغانى الطربية والرومانسية، وذلك بعد نجاح حفله الذى قدمه العام قبل الماضى.

أما الكينج - محمد منير - فيكرر نجاحه الكبير الذى حققه العامين الماضين مع مهرجان العلمين، مقدمًا سهرة غنائية ضخمة يوم السبت الموافق 16 أغسطس، ويشاركه الحفل الفنان رامى جمال، كما يشارك المطرب ويجز، بحفل غنائى، يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس المقبل، فيما يختتم كايروكى حفلات المهرجان فى 29 أغسطس.

وإلى جانب الحفلات والسهرات الغنائية الضخمة التى تقدمها النسخة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، لنجوم وفنانين شاركوا فى دورات المهرجان السابقة، هناك مشاركات مميزة لعدد منهم لأول مرة، بما يضيف سحرًا وتنوعًا، أبرزهم النجمة أصالة، والتى تحيى لأول مرة حفلًا غنائيًا على مسرح «يو أرينا»، يوم الخميس الموافق 7 أغسطس، بالإضافة إلى المشاركة الأولى لمطربى الراب مروان بابلو، وليجى سى، اللذين يشاركان خلال حفل يجمعهما، يوم الجمعة المافق 15 أغسطس.