شاهدوا أحضانًا بين نيكول كيدمان وساندرا بولوك في تصوير فيلم سحر عملي Practical Magic 2

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 10:20 صباحاً - بعد مرور ما يقرب من 27 عاماً على إصدار فيلم سحر عملي أو Practical Magic عام 1998، المُقتبس من رواية أليس هوفمان التي تحمل الاسم نفسه الصادرة عام 1995، تعود النجمتان نيكول كيدمان وساندرا بولوك لجزءٍ جديد من الفيلم الذي بدأ تصويره أمس الجمعة 18 يوليو، وشاركت كيدمان أول لقطة تجمعها ببولوك.

نيكول كيدمان تشارك أول لقطة في تصوير Practical Magic

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شاركت نيكول كيدمان مقطع فيديو قصيرًا من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، في أول يوم تصوير فيلم قصة الحب الخيالية الشهيرة Practical Magic 2، حيث تُعيد النجمتان تمثيل دورهما كأختين أوينز (سالي أوينز- بولوك، 60 عامًا وجيليان أوينز- كيدمان، 58 عامًا)، وهما ساحرتان تُحاربان لعنةً تقضي على الرجال الذين يقعان في حبّهما.

وعلقت كيدمان على الفيديو قائلةً: "الساحرات عادت! أول يومٍ لشقيقتي أوينز في موقع التصوير! Practical Magic".

أبطال العمل

لم يقتصر العمل على عودة كيدمان وبولوك فقط، بل سيشهد الجزء الجديد عودة ستوكارد تشانينغ وديان ويست، اللتين تعيدان تمثيل دوري عمتي الأختين أوينز في الفيلم الأصلي. ستؤدي تشانينغ، 81 عامًا، مرة أخرى دور فرانسيس "فراني" أوينز، الشخصية الأكثر جديةً ووضوحًا. أما ويست، 77 عامًا، فتعود بدور بريدجيت "جيت" أوينز اللطيفة والمتفهمة، وفقًا لبيان رسمي. وتُوصف الشخصيتان بأنهما "الأمتان غريبتا الأطوار والحكيمتان اللتان علّمتا الأخوات أوينز كل ما يعرفانه عن السحر والاعتماد على الذات".

وينضم إلى طاقم عمل الجزء الثاني من الفيلم جوي كينغ بدور ابنة سالي، بالإضافة إلى لي بيس، ومايسي ويليامز، زولو ماريدوينا، وسولي ماكليود.

كتب سيناريو الإصدار الجديد من الفيلم أكيفا جولدسمان بالتعاون مع كاتبة مسلسل Succession، جورجيا بريتشيت. ويشارك في إنتاج الجزء الثاني كلٌ من بولوك وكيدمان والمنتجة الأصلية دينيس دي نوفي.

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قصة فيلم Practical Magic

لم يتم الكشف عن تفاصيل الجزء الجديد من الفيلم، ولكنه سيحافظ على روح الفيلم الأصلي مع تقديم شيء جديد للمُعجبين، وفقاً لما صرحت به دي نوفي، البالغة من العمر 69 عامًا، مع مجلة People.

وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم حول شقيقتين ساحرتين، نشأتا على يد عمتيهما غريبتي الأطوار في بلدة صغيرة، تواجهان تحيزًا مغلق العقل ولعنة تهدد بمنعهما من العثور على الحب الدائم.

تمتلك سالي وجيليان شخصية مختلفة عن الأخرى، فجيليان تهوى المغامرة والحياة الصاخبة، بينما سالي تحلم بحياة هادئة بصحبة زوج محب. وفي حين تعيش سالي الحياة الأسرية الهادئة بصحبة زوجها وابنتين، تنقلب حياتها رأساً على عقب عندما يموت زوجها بسبب لعنة تؤدي لموت كل من يقع في حبها. أما جيليان أختها فتتورط في علاقة مع رجل سيئ الطباع، فتستنجد بأختها التي تساعدها على التخلص منه.

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