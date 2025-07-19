أجمل وأفضل 10 ممثلات تركيات.. تعرفوا إليهن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 10:20 صباحاً - تحتل نجمات الدراما التركية مكانة متقدمة بين أفضل وأجمل نجمات العالم، حيث تتميزن بجمال جذاب لافت وحضور مميز إلى جانب موهبتهن التمثيلية التي حققت لهن نجاحات عالمية كبيرة.

هؤلاء الممثلات استطعن التقدم على الكثير من نجمات العالم، خاصةً وأن جمالهن يجمع بين الشرق والغرب، فالدراما التركية لم تُعرف فقط بمسلسلاتها المشهورة، بل أيضاً بنجماتها اللاتي يتألقن بجمالهن وموهبتهن التمثيلية.

تعالوا نستعرض في هذا المقال أجمل وأفضل 10 ممثلات تركيات.

مريم أوزرلي

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بطلة مسسلسل "حريم السلطان" مريم أوزرلي Meryem Uzerli تُعد من أجمل وأفضل ممثلات الدراما التركية على الإطلاق، حيث تمكنت من الدخول إلى قائمة أجمل النساء في العالم، وتعد هذه النجاحات إضافة جديدة لمسيرتها المهنية المميزة. مريم أوزيرلي، التي جسدت دور "السلطانة هيام" في مسلسل "حريم السلطان" استطاعت أن تصبح مشهورة في فترة قصيرة من الزمن، ونجحت في تجسيد شخصية هيام بنجاح وبدأت نجوميتها في الارتفاع، واعتبرت واحدة من أجمل النساء في العالم بسبب ملامحها الجمالية الجذابة وموهبتها التمثيلية اللافتة.

هاندة آرتشيل

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النجمة التركية هاندة آرتشيل Hande Erçel هي من بين أجمل وأفضل نجمات تركيا والعالم. فازت بلقب "أجمل وجه في العالم" عام 2021 وفقاً لمجلة "Glamour" الأمريكية. كما احتلت مراتب متقدمة في قوائم مماثلة، مما يؤكد مكانتها كشخصية بارزة في عالم الجمال والموضة، وقد أثار خبر فوزها بلقب أجمل وجه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر جمهورها عن إعجابه وتقديره لهذا اللقب، هذا إلى جانب نجاحها الكبير في مسلسلها التركي "أنت أطرق بابي" الذي حقق لها نسبة مشاهدة عالية جداً.

توبا بويوكستون

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بطلة مسلسل "سنوات الضياع" توبا بويوكستون Tuba Büyüküstün تنضم إلى قائمة أجمل وأفضل ممثلات تركيا، حيث تتميز بملامحها الهادئة، عيناها الواسعتان، وتسريحة شعرها القصيرة التي باتت علامة مسجلة لها. وقد تكون من أوائل الممثلات التركيات اللاتي حققن شهرة عالمية، وتم ترشيحها لجوائز عالمية، ما يعكس مدى تأثير جمالها وموهبتها خارج الحدود التركية.

بيرين سات

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النجمة الشابة بيرين سات Beren Saat بطلة مسلسل "العشق الممنوع" الذي حقق نجاحات عالمية كبيرة اشتهرت بدورها البطولي اللافت الذي كان معبر طريق لوصولها نحو العالمية بسبب صدق مشاعرها في التمثيل وموهبتها العالية مما جعلها أسطورة حية.إلى جانب ذلك تتميز بيرين سات بجمال أنيق وهادىء يتسلل بهدوء ونعومة إلى قلوب محبيها.

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فهرية أفجين

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النجمة التركية فهرية أفجين Fahriye Evcen بطلة مسلسل " الأوراق المتساقطة" أصبحت من أفضل وأجمل نجمات تركيا بجمالها الشرقي الحالم الذي يمر على الشاشة الصغيرة كالنسمة الخفيفة التي تدخل القلوب بموهبتها العالية وملامحها الجذابة، وهي من النجمات القلائل اللاتي يتمتعن بجمال وكاريزما تجعل الكاميرا تعشقهن. وإلى جانب جمالها، فهي ممثلة قوية لها حضور ساحر، وتجسد الأدوار الرومانسية بطريقة لا تُنسى. جمهورها لا يقتصر على تركيا، بل يمتد إلى الوطن العربي كله والعالم أجمع.

نسليهان أتاغول

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بطلة مسلسل "حب أعمى" نسليهان أتاغول Neslihan Atagül تُعد من أفضل وأجمل ممثلات تركيا حيث تمتاز بعيونها الخضراء الواسعة ووجهها البريء الذي يخفي قوة أداء مذهلة. كذلك حققت نجاحاً واسعاً بأدوارها البطولية وأصبحت من أكثر النجمات تأثيراً على الجمهور العربي أيضاً.

ديميت أوزدمير

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ديميت أوزدمير Demet Özdemir بطلة مسلسل " ليث ونورا" تميزت بجمالها المبهر منذ ظهورها الأول على الشاشة الصغيرة، وبدأت مسيرة النجاح لديها لتصبح من نجمات الصف الأول في تركيا، لديها طاقة مشعة وابتسامة مشرقة وقدرة على أسر قلوب المشاهدين بلحظة بسبب أدائها الدرامي الصادق فهي ملكة بحضورها وموهبتها.

سيريناي ساريكايا

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سيريناي ساريكايا Serenay Sarıkaya بطلة مسلسل " المد والجزر" هي ممثلة وعارضة أزياء تركية والوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال تركيا 2010. تميزت بجمالها الجذاب وأناقتها في أدوارها التمثيلية، هي ليست فقط ممثلة بل أيقونة موضة ومصدر إلهام للملايين. إلى جانب ذلك ظهرت على أغلفة أهم المجلات العالمية وكانت لها أدوار بطولية في العديد من الأعمال التركية الدرامية.

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هازال كايا

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تُعتبر هازال كايا Hazal Kaya بطلة مسلسل "أسميتها فريحة" من أبرز وأجمل الممثلات في تركيا، وقد اكتسبت شهرة واسعة من خلال أدوارها المميزة في العديد من المسلسلات والأفلام التركية. تتميز بجمال طبيعي وأناقة لافتة، مما جعلها محط أنظار الجمهور والنقاد على حدّ سواء. قدمت أداءً تمثيلياً قوياً ومؤثراً في العديد من الأدوار التي جسدتها، مما أكسبها شعبية كبيرة واحتراماً واسعاً.

إيدا إيجي

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تعتبر بطلة مسلسل "التفاح الحرام" إيدا إيجي Eda Ece من أجمل وأفضل ممثلات تركيا على الإطلاق بسبب جمالها الأوروبي الجذاب وقدرتها على دخول قلوب المشاهدين بسلاسة وخفة كونها تتمتع بروح الفكاهة في أدوارها التمثيلية خاصة وأنها برعت بدور "يلدز" في مسلسل التفاح الحرام وفتح لها هذا الدور البطولي باب الشهرة الواسعة.

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