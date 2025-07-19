خريطة المسارح المخصصة لعروض الدورة 18 من المهرجان القومى للمسرح

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القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة الـ18 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة النجم محمد رياض، والذى سيقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، هذا الحدث الهام الذى ينتظره رواد المسرح كل عام، حيث يتاح لهم الفرصة لمشاهدة أفضل العروض المسرحية التى عرضت على مدار العام.

مسارح المهرجان القومي للمسرح

يُقام المهرجان هذا العام على مجموعة من المسارح المهمة في القاهرة، مما يتيح للجمهور متابعة العروض بسهولة في أماكن متعددة، وقائمة المسارح المخصصة لعروض المهرجان القومي للمسرح هي: مسرح الطليعة، مسرح متروبول، مسرح أوبرا ملك، مسرح ميامي،قاعة يوسف إدريس (بمسرح السلام)، مسرح السلام، مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية،مركز الهناجر للفنون، مسرح الجمهورية، مسرح الغد، مسرح البالون، مسرح روض الفرج، مسرح السامر، المعهد العالي للفنون المسرحية.

موعد انطلاق عروض المهرجان

من المقرر أن تنطلق العروض على هذه المسارح في اليوم الأول من المهرجان الموافق يوم الاثنين المقبل، لتقدم للجمهور توليفة من الأعمال المسرحية المتميزة التي تعكس تنوع وقوة الحركة المسرحية المصرية.

جدير بالذكر أن أولى دورات المهرجان القومي للمسرح المصري كانت في عام 2006، ليصبح منذ ذلك الحين منصة سنوية للاحتفاء بالحركة المسرحية في مصر، ويهدف المهرجان إلى رصد وتوثيق أهم التجارب المسرحية، وتشجيع المبدعين في مجالات التأليف، والإخراج، والأداء، والتقنيات، كما يسعى إلى خلق حوار نقدي فعال حول قضايا المسرح المعاصر، ويُنظم المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب سنويًا أبرز الفرق المسرحية من مختلف المؤسسات: البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسرح الجامعي، والمستقل، والحر، وغيرها.