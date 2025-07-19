لقطات مميزة خطفت الأنظار من حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 مساءً - أُقيم ليلة أمس حفل زفاف سيليو صعب نجل المصمم اللبناني- العالمي إيلي صعب والأردنية زين قطامي في مقر البطريركية المارونية في بكركي، حيث يقوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بمراسم الزفاف.

ووسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء والمشاهير والشخصيات البارزة، دخلت العروس زين قطامي إلى مكان الحفل برفقة والدها، ثم سلمها إلى عريسها سيليو صعب الذي كان يقف بجوار شقيقه الأصغر ميشال، ثم رفع العريس الطرحة عن وجه العروس التي بدت بإطلالة ساحرة كالأميرات بفستان من توقيع والد زوجها المصمم إيلي صعب.

أبرز الحضور

تواجد في الحفل عدد كبير النجوم ومشاهير المجتمع الذين تجمعهم علاقة صداقة قوية بإيلي صعب، وكان أبرزهم هاندا أرتشيل، إليسا، سيرين عبد النور، جيسيكا عازار، بلقيس، نادين نسيب نجيم، سلمى أبو ضيف، والإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

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لقطات مميزة من الحفل

حمل الحفل بصمات الفخامة والرقي في كل تفاصيله، بدءاً من الأجواء المبهرة الخاصة بتصميم ديكور المكان، ذلك إلى جانب سيارة العروسين التي تم اختيارها على أحدث طراز، ووصولاً إلى كعكة الزفاف ذات التصميم الفريد، والتي تألفت من ٨ طبقات أنيقة باللون الأبيض، تزينت بتفاصيل ناعمة من الكريمة والورود البيضاء، في مشهد يعكس أجواء البهجة والفخامة بكل دقة.

فستان زفاف زين قطامي من إبداعات إيلي صعب وتطلب أكثر من 700 ساعة عمل بمشاركة 39 حرفيًا من دار إيلي صعب لصياغة تفاصيله الدقيقة، وكان الفستان ساحرًا بأكمام طويلة، نسقته مع طرحة منسدلة طويلة، فبدت في قمة الأناقة والرقي أما العريس فأطلّ ببدلة سوداء اللون وقميص أبيض وربطة عنق سوداء فراشة.

تألقت السيدة كلودين صعب، بإطلالة أنثوية راقية تناسبت مع أجواء الحفل الفخم، وكانت حريصة دائماً على استقبال الضيوف والترحيب بهم، أما كريسيتنا صعب زوجة إيلي صعب جونيور فكان لها حضور لافت بإطلالة ناعمة وأنيقة تناسبت مع عمرها.

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تعريف بالعروسين

يُذكر أن العريس سيليو صعب هو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني الشهير بعد البكر إيلي صعب جونيور، ويعمل في مجال تنظيم المناسبات، وهو أكبر من شقيقه مايكل الذي لا يزال طالباً على مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

زين قطامي متخصصة في تطوير إستراتيجيات وسائل التواصل الإجتماعي، وتعمل في إدارة الحسابات وإنشاء المحتوى الإبداعي. نالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتعمل في شركات استشارات إعلامية.

تُعرف بمهارتها وإبداعها بإنشاء المحتوى الإبداعي وإدارة حسابات أسماء شركات كبرى. وتُقيم في الإمارات العربية المتحدة بين دبي وأبوظبي. وتبلغ من العمر 28 عاماً وتصغر سيليو بعامين، حيث يبلغ الثلاثين من عمره.

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وكانت قد أعلنت كلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب في 30 يونيو العام الماضي خبر خطوبة ابنهما الأوسط سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قصة حب مميزة بدأت بينهما منذ عام 2021، حيث نشأ بينهما إعجاب متبادل من النظرة الأولى.

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