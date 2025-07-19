شريهان: بناتي أعظم هدايا القدر وأجمل عطايا الله لي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 مساءً - عبرت الفنانة شريهان عن حبها العميق وارتباطها القوي بابنتيها تالية القرآن ولولوة، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

شريهان تحدث عن بناتها

نشرتصورة جمعتها بابنتيها، وكتبت تعليق قالت فيه: "تالية القرآن ولولوة، أعظم هدايا القدر وأجمل عطايا الله لي، الحمد والشكر لله على بناتي، نعمة".

وقد تفاعل محبي شريهان مع هذه الصورة وتم تداولها بشكلٍ كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الجميع بعلاقتها المميزة ببناتها وتمنوا لها حياة سعيدة وهادئة برفقة أسرتها، وطالبها الجميع بالظهور من جديد في أعمال فنية للاستمتاع بفنها الراقي.

شريهان مع ابنتيها- الصورة ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام

دعم خاص لأبطال مسرحية " يمين في أول شمال"

على جانبٍ آخر، قدمت النجمة شريهان دعم من نوع خاص، لأبطال مسرحية " يمين في أول شمال"، بحضورها العرض المسرحي لهذا العمل، وحرصت على مصافحة جميع المشاركين بهذه المسرحية عقب الإنتهاء من عرضها، وسط سعادة وفرحة عارمة من المتواجدين والمشاركين بهذه المسرحية، الذين عبروا عن امتنانهم الشديد لوجود نجمة كبيرة في حجم موهبة ""، ووثق هذه اللحظات السعيدة، المخرج المسرحي محمود جمال، بمجموعة صور نشرها عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، وعلق بالقول: "شرفتنا يوم الأربع الجميلة شيريهان بدعوة من المخرج المبدع المهم كريم الشناوى في عرض مسرحية يمين في أول شمال".

وأعرب عن سعادته برد فعل شريهان قائلاً: "قد إيه رقيقة وجميلة وكلها ذوق، وقد إيه مشاعرها حاضرة وبتتكلم من قلبها، وحقيقي فرحنا جدا كلنا بكلامها عن العرض وهي بتشكر كل واحد لوحده على كل تفصيله عملها في العرض سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أنا من زمان بحبها لأنها كانت حاجة مالهاش زى ومش شبه أى حد، شخصية فريدة في فنها المصري أتمنى من كل قلبى إنها ترجع تاني تبدع وتبهجنا".

تواصل شريهان مع جمهورها

يُشار إلى أنبعيدة عن المشاركات الفنية منذ عدة سنوات، لكنها تحرص بشكلٍ دائم على التواصل مع جمهورها عبر حسابها على إنستغرام، فتقوم بمشاركة متابعيها بصور ولقطات مميزة لها، بالإضافة إلى استعادة ذكريات مشوراها الفني، بجانب ذلك تقوم بالتعليق على عدد من الأحداث الفنية والاجتماعية التي تثير الجدل.

الجدير بالذكر أن شريهان أثارت حالة من القلق بين محبيها في آخر ظهور لها، وذلك عندما ظهرت خلال جنازة حماة المطرب رامي صبري، حيث ظهرت وقد بدى عليها التعب والإرهاق مما أثار قلق جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، خاصةً وأنها كانت تخوض حرب مع سرطان الغدد اللعابية عام 2002، مما استدعى خضوعها لعدة عمليات جراحية لإزالة الورم من وجهها.

قد يعجبك شريهان تتصدر الترند بعد ظهورها في العرض المسرحي "يمين في أول شمال"

شاهدوا أيضًا أبرز مجوهرات شيريهان محبوبة الجماهير في يوم ميلادها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».