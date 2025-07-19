إصدار أول عملة معدنية تحمل صورة الأميرة آن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 مساءً - سيشهد يوم 15 أغسطس القادم يوم ميلاد الأميرة آن- ابنة الملكة إليزابيث الثانية- حيث ستبلغ من العمر 75 عاماً. وكخطوة استباقية وقبل هذه المناسبة، تم الكشف عن الهدية التي تليق بالأميرة آن التي تعتبر من أكثر أفراد العائلة المالكة عملاً وتنفيذاً للمهام الرسمية والملكية.

أول عملة معدنية تحمل صورة الأميرة آن

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تكريماً واحتفالاً بالأميرة آن، سيتم إصدار أول عملة معدنية بريطانية تحمل صورتها، بريشة جون سوانيل، الفنان المفضل لدى العائلة المالكة، وهي ترتدي تاج زهرة الصنوبر الزمردي.

تتضمن العملة المعدنية، التي تبلغ قيمتها 5 جنيهات إسترلينية، أيضًا شعار النبالة الرسمي للأميرة آن. يتميز شعار النبالة بثلاثة أسود في الربعين الأول والرابع، تمثل إنجلترا، وأسدًا هائجًا في الربع الثاني يمثل اسكتلندا، وقيثارة فضية في الربع الثالث تمثل أيرلندا، بينما يُقرأ على وجه العملة: "الأميرة آن - تحتفل بمرور 75 عامًا - واجب وإخلاص".

ومن جانبها، كشفت دار سك العملة الملكية عن التصميم يوم أمس 18 يوليو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "انضموا إلينا في احتفالنا بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة آن الخامسة والسبعين، مع إصدار أول عملة معدنية بريطانية تكريمًا لها، تحمل شعار النبالة الرسمي الخاص بها وصورة رسمية التقطها جون سوانيل".

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نبذة عن الأميرة آن

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وُلدت الأميرة آن في 15 أغسطس عام 1950 في لندن، وهي الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث والأمير فيليب، بينما لها 3 أشقاء وهم الملك تشارلز، الأمير أندرو، والأمير إدوارد.

تلقت تعليمها في قصر باكنغهام، وفي عام 1963 التحقت بمدرسة بينيندن في كينت حيث أكملت تعليمها. بدأت مشاركتها العامة في عام 1969 عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها.

تزوجت من الكابتن مارك فيليبس في دير وستمنستر في 14 نوفمبر 1973، لديهما ابن بيتر مارك فيليبس (15 نوفمبر 1977)، وابنة زارا فيليبس (15 مايو 1981)، ولكن انتهى زواجهما بالطلاق في أبريل 1992، وفي ديسمبر من نفس العام تزوجت من القائد تيموثي لورانس، الأدميرال لورانس حاليًا. لديها خمسة أحفاد: سافانا فيليبس (ديسمبر 2010)، إيسلا فيليبس (مارس 2012)، ميا تيندال (يناير 2014)، لينا تيندال (يونيو 2018)، ولوكاس تيندال (مارس 2021).

لطالما تميزت الأميرة آن بمكانتها داخل العائلة المالكة، حيث لديها جدول أعمال حافل بالارتباطات، مما يجعلها تسافر على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها.

نجت من محاولة اختطاف عام 1974، وأصبحت أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يشارك في الألعاب الأولمبية عام 1976 كفارسة، حيث تشتهر بحبها للخيول ومسيرتها المهنية في الفروسية التي أهّلتها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال عام 1976، وهي تشارك في دعم منظمات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء الكومنولث. كما تقضي معظم وقتها في دعم عمل منظمة "أنقذوا الأطفال"، التي ترأستها منذ عام 1970.

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