شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو يطرح أغنيته الجديدة "كوول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب الراب عفروتو، أغنيته الجديدة " كوول" على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، والأغنية من كلمات و ألحان عفروتو و تتميز الأغنية في كلماتها بالأجواء الصيفية والأسبوع الماضى، طرح عفروتو أغنية جامدة على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

حفل عفروتو يوم 25 يوليو

ويحيى عفروتو حفل غنائى يوم 25 يوليو الشهر الجارى على المسرح الرومانى بمشاركة ديسكو مصر و شهاب، ويقدم خلال الحفل باقة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وشارك عفروتو صديقه مطرب الراب مروان موسى، في ألبومه الغنائي الجديد الذى طرحه مؤخرا في أغنية ياما مع الموزع الموسيقى الوايلى.

وأحيا عفروتو مؤخرا عددا من الحفلات ضمن جولته الأوروبية في بلاد لندن وفرنسا وألمانيا، الشهور الماضية بحضور جماهيرى كبير من الجاليات العربية.

عفروتو أحيا مهرجان صيف بنغازى

والعام الماضى، أحيا عفروتو مهرجان صيف بنى غازى واختتم الحفل الذى استمر أكثر من 3 ساعات متواصلة، وأبدى سعادته بأول حفل له فى بنغازى، وكان مرتديا الشال الفلسطينى، ثم غنى مجموعة من أشهر أغنياته، وسط تفاعل جماهيرى كبير ورقص وبهجة أضافها على حفل الختام، وأكد تضامنه مع الشعب الفلسطينى، وهتف مع الجمهور فلسطين حرة.