شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفات زمن الفن الجميل مع أعمال غنائية معاصرة فى صيف الأوبرا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لعروض المهرجان الصيفي الذى تقيمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام تقام أمسية طربية يحييها النجوم من شباب الموسيقي العربية بالأوبرا مؤمن خليل، ياسر سليمان، أحمد سعيد، نهي حافظ، رحاب عمر ويقودها المايسترو أحمد عامر وذلك فى التاسعة مساء الإثنين 21 يوليو على المسرح المكشوف .

ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من مؤلفات زمن الفن الجميل إلي جانب عدد من الأعمال الغنائية الحديثة والمعاصرة منها طاير ياهوى، على بابى واقف قمرين، بياع القلوب، على الضحكاية، هوى ياهوى وغيرها .

يشار إلى أن صيف الأوبرا 2025 يعد موسماً فنياً إستثنائياً ويضم الواناً من الإبداع المصرى حيث تتوهج القاهرة والأسكندرية بعروض متنوعة تجذب مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية .