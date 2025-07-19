ماذا قالت رزان مغربي بعد خروجها من العملية الجراحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة رزان مغربي، تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في الرأس عقب سقوط سقف فندق على رأسها.

ونشرت رزان، البيان، عبر حسابها على إنستجرام، وجاء فيه: "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل من تواصل وسأل وعبر عن محبته واهتمامه بعد الحادث الذي تعرضت له، دعمكم وكلماتكم الطيبة كان لها الأثر الأكبر في نفسي، وأعدكم أنني سأعود إليكم قريبا بكامل الصحة والعافية، شكرا لوفائكم ومشاعركم الصادقة".

وتابعت: "أود أن أطمئن الجميع عن حالتي الصحية، كما أود أن أشكر الكادر الطبي على الرعاية الطبية المميزة التي قدمها لي بكل مهنية واهتمام.. لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، لكنني على أمل أن أتجاوزها قريبا بإرادتي ومحبة من حولي".

وأضافت رزان مغربي في بيانها: "كما أتقدم بالشكر لكل من زارني في المستشفى، ولكل أفراد الشرطة والنيابة العامة على اهتمامهم ومتابعتهم، وللصحافة التي أظهرت حرصا ومحبة صادقة.. شكري الكبير لجمهوري العزيز في لبنان ومصر وكل أنحاء العالم، ولأصدقائي، ولعائلتي الصغيرة والكبيرة على دعمهم ووقوفهم بجانبي.. وتحية امتنان خاصة لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي على دعمه واهتمامه".