كل العيون عليهما… هاندا وباريش يواصلان الهيمنة رغم الضجيج

يواصل الثّنائي التّركيّ هاندا أرتشيل وباريش أردوتش إحراز النّجاحات، مؤكّدًا أنّ الكيمياء الّتي تجمعهما على الشّاشة تحوّلت إلى واحدة من أكثر الثّنائيّات جماهيريّة وتأثيرًا في الدّراما التّركية المعاصرة.

في هذا السّياق، تصدّر فيلمهما “دعها للرّياح” قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصّة نتفليكس تركيا، محقّقًا أرقامًا قياسيّة منذ أيّام عرضه الأوّل. ويأتي هذا النّجاح في ظلّ الأداء اللافت الّذي قدّماه في مسلسل “تذكّر الحبّ”، الّذي تصدّر بدوره قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصّة “ديزني بلس” في تركيا، مثبّتًا أنّ التّعاون بين النّجمَين لا يُرضي فقط تطلّعات الجمهور، بل يشكّل محتوى يُنافس على أعلى المستويات.

وفي ظلّ هذا النّجاح المتتالي، أعلنت شركة الإنتاج O3 Medya رسميًّا عن تحضيراتها لعمل دراميّ ثالث سيجمع هاندا وباريش، وهو النّسخة التّركيّة المنتظرة من المسلسل الكوري الشّهير “ملكة الدّموع”، ومن المقرّر عرضه قريبًا على الشّاشات، في خطوة تترقّبها الصّحافة والجمهور بشغف.

من جهة أخرى، وعلى الرّغم من الشّائعات الّتي لاحقت الحياة العاطفيّة لهاندا أرتشيل، خاصّة ما تردّد مؤخّرًا عن انفصالها عن حبيبها رجل الأعمال هاكان صابانجي بسبب مشاهدها الرّومنسيّة الجريئة مع باريش في “تذكّر الحبّ”، فإنّ الواقع بدا مختلفًا تمامًا.

عدسات الصّحافة التّركيّة رصدت هاندا وهاكان معًا في مارينا ياليكافاك – بودروم، حيث ظهرا في أجواء رومنسيّة وهما يستعدّان للتّوجّه إلى الجزر اليونانيّة عبر يختهما الخاصّ، وهذا ما أعاد التّأكيد على متانة العلاقة بينهما، رغم ما يُثار في وسائل الإعلام ومواقع التّواصل.

الثّنائيّة النّاجحة بين هاندا وباريش تستمرّ في التّوهّج فنّيًّا، بينما تحتفظ هاندا بحياة خاصّة تسير بهدوء، بعيدًا عن ضجيج الشّائعات.

نذكر أنّ هاندا، ردّت مؤخّرًا على ذلك الجدل في تصريح لوسائل الإعلام التّركيّة، أعربت فيه عن استغرابها من تركيز بعضهم على هذه المشاهد تحديدًا، مشيرة إلى أنّ النّقاش يجب أن يكون على جودة العمل وقيمته الفنّيّة، لا على لقطات بعينها.