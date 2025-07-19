ممثّلة تركيّة تتوَّج بلقب “أجمل امرأة على قيد الحياة لعام ٢٠٢٥” للمرّة الثّالثة

في إنجاز لافت يعكس جماهيريّة واسعة ودعمًا جماهيريًّا غير مسبوق، تُوّجت الممثلة التّركيّة سيلا تورك أوغلو بلقب “أجمل امرأة على قيد الحياة لعام ٢٠٢٥” بحسب تصنيف مجلة Netizens Choice، وذلك للمرّة الثّالثة في مسيرتها، ممّا يعزّز مكانتها كواحدة من أكثر النّجمات تأثيرًا ومحبّةً حول العالم.

جاء الإعلان بعد حملة تصويت دوليّة استمرّت أربعة أشهر، شارك فيها ملايين المعجبين عبر منصّات متعدّدة، من الاستبيانات الإلكترونيّة إلى تطبيقات التّصويت، هذا ما جعلها من أكثر النّسخ تنافسًا في تاريخ هذا التّصنيف العالميّ.

يعكس فوز سيلا تورك أوغلو، المستمرّ جاذبيّتها الدّائمة، ورقيّها، ومدى اتساع نفوذ الدّراما التّركيّة عالميًّا. فهي لا تسرق القلوب بأدائها السّاحر على الشّاشة فقط، بل أيضًا بجمالها الطّبيعيّ وحضورها اللافت، هذا ما أكسبها قاعدة جماهيريّة تمتدّ إلى ما وراء حدود تركيا.

في السّياق نفسه، جاءت في المرتبة الثّانية الممثلة التّركيّة ياغمور يوكسال الّتي كانت قد نالت اللقب عام ٢٠٢٤، بينما حلّت في المرتبة الثّالثة الممثلة الصّينيّة ديلرابا ديلمرات، تليها في المرتبة الرّابعة تشاو لوسي، ثمّ الممثلة التّركيّة جامري أردا في المرتبة الخامسة، تليها سو بورجو يازغي جوشكون في المرتبة السّادسة وفي السّابعة جاءت هاندا أرتشيل، ثمّ يوكو أباسرا في المرتبة الثّامنة وتاسعًا النّجمة العالميّة ريهانا، أمّا المرتبة العاشرة فكانت من نصيب جيسّيكا ألبا.

واحتفاءً بهذا الإنجاز، أطلقت مجلة Netizens Choice حملة إعلاميّة ضخمة تضمّنت ظهور سيلا على اللوحات الرّقميّة الشّهيرة في تايمز سكوير بنيويورك، وتنظيم عروض شاحنات احتفاليّة من قبل المعجبين، إلى جانب تغطية واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصّات التّواصل الاجتماعيّ، تجسيدًا لمحبّة الجمهور وتأثير النّجمة العالميّ.