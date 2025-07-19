ياسرجلال وحسين فهمي في فيديو عن شخصية شهريار ومن قدمها أفضل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 05:55 مساءً - شارك الفنان ياسر جلال جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بمقطع مصور طريف جمعه بالفنان حسين فهمي، وذلك خلال حضورهما حفل اليوم الوطني لفرنسا الذي أُقيم بمقر السفارة في مصر، بحضور عدد كبير الشخصيات العامة والسياسية ونجوم الفن والمجتمع.

موقف طريف يجمع ياسر جلال بحسين فهمي

مازححسين فهمي، حول شخصية شهريار التي قدمها كل منهما في مسلسل "ألف ليلة وليلة" في الدراما المصرية، وقال: "ده شهريار الحقيقي، أنا المزيف، وأنا دلوقتي واقف مع شهريار الأصلي مش التقليد".

وعندما سأله عن رأيه في العمل الذي قدمه الموسم الرمضاني الماضي، أشاد بأدائه في العمل، وأكد أن جميع أدواره مميزة وتحمل طابع خاص.

أكد ياسر جلال أنه يعتبر حسين فهمي بمثابة شقيقه الكبير وأستاذه وقدوته في الفن، وسأله عن الموعد المناسب لتعاونهما معاً فنياً، فأكد حسين فهمي على ترحيبه بهذه الفكرة وتمنى أن يتم اختيار عمل مناسب في أقرب وقت.

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حسين فهمي وياسر جلال يقدمان شهريار

يُذكر أنقدم شخصية شهريار في واحدةٍ من أبرز أعماله الدرامية في الثمانينات، مسلسل "ألف ليلة وليلة" إلى جانب نجلاء فتحي، توفيق الدقن، عبد المنعم إبراهيم، محسن سرحان، من تأليف أحمد بهجت، وإخراج عبد العزيز السكري.

أما ياسر جلال، فقد أعاد إحياء الشخصية في مسلسل "جودر" بجزأيه الأول والثاني، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، خاصةً في موسم رمضان 2025، وشاركه البطولة نخبة من النجوم، منهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، رشوان توفيق، وأحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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