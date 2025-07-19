شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تطرح ألبومها الجديد "ألوم على مين" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة جنات لطرح ألبومها الغنائي الجديد "ألوم على مين" خلال أيام، وكشفت عن البوستر الدعائي للألبوم وسط حالة من الترقب لدى جمهورها.

تنوع البوم جنات الجديد

وتعتبر جنات الألبوم مفاجأة لجمهورها، إذ تقدم من خلاله تجربة موسيقية متنوعة تمزج بين أنماط الدراما والمقسوم، بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين.

تفاصيل البوم "الوم على مين" لـ جنات

ومن المقرر طرح الألبوم بطريقة مختلفة، ويضم 10 أغنيات، حيث تُطرح أغنياته بشكل منفرد ومتتابع على مدار الشهر الجاري، وذلك بعد انتهائها من عملية الميكساج النهائي لجميع الأغنيات.

أغانى البوم "الوم على مين" لـ جنات

ويضم البوم جنات، أغنية "ألوم على مين" كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "النص اللي يخص" كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "مبسوطين" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "يما قالولي" كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين، واغنية "توبة" كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي، وأغنية "أشيك واحدة" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "من الليلة" كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين، بالإضافة إلى 3 أغنيات أخرى.