شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عبد الله: 3 أيام على انتهاء تصوير "إن غاب القط" وجاهز للعرض قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج هانى عبد الله لـ"الخليج 365" أن أسرة فيلم إن غاب القط بطولة النجم آسر ياسين يتبقى لها 3 أيام فقط وتنتهى من تصوير العمل بالكامل، مشيراً إلى أن التصوير ينتهى يوم 30 يوليو الجارى، ويدخل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزا للعرض في السينمات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تحديد موعد لطرحه في دور العرض.

أبطال إن غاب القط

فيلم إن غاب القط بطولة آسر ياسين، واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية، وإنتاج شركة k o برودكشن .



فيلم إن غاب القط يسجل التعاون الثالث بين آسر ياسين وأسماء جلال بعدما شاركا سوياً في فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" الذى تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى 2024 وحقق إيرادات قياسية وصلت إلى 260 مليون جنيه، إضافة إلى اجتماعهما فى مسلسل "سوتس بالعربي" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، حيث ظهرت أسماء كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات العمل.

يذكر أن آسر ياسين قدم في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "قلبي ومفتاحه" وشارك في بطولته مى عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، سارة عبد الرحمن، أسامة أبو العطا، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

