تفاصيل صادمة تكشفها محامية فضل شاكر حول التهديدات وأحكام القضاء

في الوقت الذي يطلق أغانيه الجديدة بإمكانيات بسيطة، تعود قضية الفنان فضل شاكر إلى الواجهة من جديد تصريحات محاميته الى كشفت تفاصيل القضايا والأحكام الصادرة ضده، وردت على الاتهامات الخاصة بقضية تبييض الأموال.

وأوضحت أمانا مبارك، وكيلة الدفاع عن الفنان فضل شاكر، أن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت أصدرت قراراً ببراءته بالإجماع من التهم التي وُجهت له بالاشتباك مع الجيش اللبناني قبل سنوات.

وأضافت في لقاء مع برنامج Et بالعربي أن الأحكام التي صدرت ضده كانت نتيجة تغيبه عن جلسات المحاكمة التي عُقدت بدونه، مشيرة إلى أنه خلال تلك الجلسات في القضية الخاصة بتبييض الأموال، تم إثبات أن الأموال الخاصة بفضل شاكر تعود إلى مصادر فنية وعقود مشروعة.

وأكدت أن جميع أفراد عائلة المغني اللبناني حصلوا على البراءة من تهمة تبييض الأموال، وبقيت القضية محصورة فقط في شخصه.

ونفت مبارك الاتهامات التي تُوجه إلى فضل شاكر حتى الآن بالتواري عن الأنظار منذ سنوات داخل مخيم عين الحلوة بسبب صدور أحكام ضده بالمنع من السفر أو مغادرة البلاد، مشيرة إلى أن فضل كان يخطط للسفر بالفعل لكنه تلقى تهديدات هو وعائلته بالقتل، ما دفعه للتراجع عن تلك الفكرة.

إلى ذلك أكدت المحامية سينتيا عقيقي في التقرير نفسه أنه لا مجال أمامه سوى تسليم نفسه للقضاء والقانون اللبناني يمنح فضل شاكر الحق في إعادة المحاكمة بحضوره، خاصة في ظل الأحكام الغيابية التي صدرت ضده، مما سيمنحه القدرة على الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة لإثبات براءته.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :