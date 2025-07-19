إليسا ترقص الدبكة باحتراف في زفاف سيليو صعب وزين قطامي

لفتت النجمة إليسا الأنظار بحضورها العفوي، في الليلة الأولى من احتفالات زفاف ابن المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، سيليو إلى خطيبته الأردنية زين قطامي.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي فيديوات ترصد رقص إليسا مع إيلي صعب والعروسين بين المدعوين، بالإضافة إلى أدائها الدبكة اللبنانية التقليدية.

وأشادت التعليقات على الـ"السوشيال ميديا" بحِرفية الفنانة اللبنانية في رقص الدبكة التراثية، لا سيما بطريقة حملها السُّبحة والتمايل بها.

وحضر ليلة ما قبل زفاف سيليو صعب وزين قطامي عدد كبير من المشاهير في منطقة فقرا اللبنانية، في سهرة تحت عنوان Fusion Tribal (الإندماج القبلي).

وتستمر الاحتفالات اليوم (الجمعة) في فيلا إيلي صعب في فقرا عند الثامنة مساءً بتوقيت بيروت، بعنوان Electric Aura (الهالة الكهربائية).

يُذكر أن العريس سيليو صعب هو الابن الأوسط لـ Elie Saab بعد البكر إيلي صعب جونيور، ويعمل في مجال تنظيم المناسبات، بينما تعمل عروسه زين قطامي في مجال تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :