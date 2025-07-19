مها الصغير تتحدى التقاليد بفيديو جريء يثير الجدل على السوشيال ميديا

في تعليق مثير على الأزمات التي تمر بها خلال الفترة الحالية وآخرها أزمة سرقة لوحات فنانين تشكيليين أجانب ونسبها لنفسها، أعادت الإعلامية مها الصغير، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" نشر مقدمة حلقة لها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، وعلقت عليه بقولها: "كلمتين بقولهم لنفسي".

وظهرت مها الصغير، في مقدمة الحلقة وهي تقول: "أحداث كتير حصلت في حياتي بشكل سريع أوي، ممكن أكون مش شايفة الحلو اللي فيها ولكن فيها حلو وبقول لنفسي إحمدي ربنا على النعم الجميلة ولادي وأهلي بصحة وأمي دايمًا راضية عني، وكفاية إنها موجودة جنبي وراضية عني".

وكانت مها الصغير قد أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج تليفزيوني، وتقديمها لوحات فنية مدعية أنها ملكها من وإبداعها، قبل أن يُكتشف أن اللوحات منسوخة من فنانين عالميين، وعلقت مها الصغير على أزمة سرقة اللوحات وكتبت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: أنا غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه، والأهم غلطت في حق نفسي، مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا أسفة وزعلانة من نفسي.

