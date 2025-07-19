بدرية طلبة تقاضي شخصًا شهّر بها على مواقع التواصل

في بث مباشر على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" أعلنت الفنانة بدرية طلبة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص قام بالتشهير بها والإساءة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفضت ذكر اسم المشكو في حقه.

وقالت بدرية إن هناك خلافًا وقضايا بينها وبين أحد الأشخاص في الوسط الفني، وبناء عليه اتخذت الإجراءات القانونية حياله، وذلك لاتهامه بالتشهير بها والإساءة لها عبر منصات التواصل.

وتابعت أن المشكو في حقه قام بنشر رقم الهاتف المحمول الخاص بها وعنوان منزلها، على مواقع التواصل الاجتماعي معلقًا عليها عبارات تسيء لها ولسمعتها وتعرضها لإيذاء نفسي.

وأعلن المحامي أشرف فرحات، دفاع بدرية طلبة، إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم ضد أحد الأشخاص ويدعى ع. أ يعمل أدمن للعديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإساءة الى الفنانة والادعاء وترويج بأنها متورطة في قتل زوجها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتعمد إزعاجها، لنيابة قصر النيل للتحقيق.

وطالب دفاع الفنانة بدرية طلبة، في بلاغه، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ع. ا عما بدر منه عبر حسابه الخاص المتاح للعامة، حيث تناول الفنانة بدرية بالانتقاد غير المبرر بالإساءة والادعاء الكاذب، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتعمد الإزعاج، ولذلك تم تحرير محضر بالواقعة.

