هالة صدقي تشنّ هجوماً على منتقديها من مرضى الشهرة

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطعَي فيديو ردّت فيهما على ما وصفته بأنها إحدى الحملات الممنهجة ضدها، والتي تقف ورءاها إحدى السيدات.

وقالت هالة في الفيديو إنها فوجئت بهذه الحملة، من أناس يعانون مرض الشهرة و"الترند"، وأن سيدة ما تدّعي أنها فنانه وأعمالها تُلقى في القمامة، حسب وصفها؛ ربما أرادت أن تشتهر فدبّرت حملة للنيل منها، وأستأجرت بعض الأشخاص للكتابة ضدها.

ووجّهت هالة صدقي رسالة الى الصحافيين بضرورة تحرّي الدقة، لأنهم يمتهنون أشرف المهن.

وعلّقت هالة على الفيديو بالقول: "شكراً لكل مَن دافع عني في غيبتي وبعتذر إني بتكلم في موضوع تافه بس للأسف مضطرة علشان شبابنا اللي لسه على أول الطريق ولهم مواقع إخبارية وصحفية ياخدوا بالهم بعد كده في نشر أي أخبار لأنهم هيورّطوا نفسهم في مساءلات قانونية، انتوا الآن تمتهنوا أشرف وأهم مهنة في بلاط صاحبة الجلالة، ولذلك لابد أن تكون صادق وأمين ومحترم وعفيف وتتأكد من الأخبار قبل نشرها، وعلشان محدّش يكسر عينك لازم تحترم هذه المهنة لأن سمعتك أهم من الإغراءات لأنها مش هترجع، شكراً وآسفة للإطالة".

