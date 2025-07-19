شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي نجمة الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن اختيار النجمة الكبيرة ليلى علوي لتكون نجم الدورة 41، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندرية

ويأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة التي تعد واحدة من أبرز وأهم المسيرات في تاريخ السينما المصرية والعربية حيث استطاعت ليلى علوي أن تترك بصمة مميزة عبر أدوار متنوعة بين الكلاسيكي والاجتماعي والرومانسي والكوميدي وقدمت عبر مشوارها أعمالا أصبحت علامات بارزة في ذاكرة الفن المصري

قدمت النجمة الكبيرة مجموعة من الأفلام المهمة أبرزها المصير مع المخرج العالمي يوسف شاهين، كما تألقت في أفلام خرج ولم يعد للمخرج محمد خان ويا دنيا يا غرامي وحب البنات وألوان السما السبعة إلى جانب تميزها في الدراما التليفزيونية بأعمال خالدة مثل الجدران الدافئة ، بنات الأصول، ألف ليلة وليلة، العائلة، التوأم حديث الصباح والمساء، تعالى نحلم ببكرة، بنت من شبرا ، لحظات حرجة ،حكايات وبنعيشها ،الشوارع الخلفية، نابليون والمحروسة ،فرح ليلى شمس، هي ودافنشي، زي القمر ،منورة بأهلها دنيا تانية. والعديد من الأعمال الاجتماعية والإنسانية التي أكدت فيها قدرتها الاستثنائية على تجسيد مختلف الأدوار ببراعة وحضور قوي

وتشهد الدورة 41 من المهرجان احتفالية كبرى بتكريم النجمة ليلى علوي حيث يتم إصدار كتاب خاص عن مشوارها الفني وعرض مجموعة من أبرز أفلامها وتنظيم ندوة مفتوحة بحضورها لمناقشة تجربتها ومسيرتها أمام جمهور ومحبي السينما

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية العربية ويقام هذا العام تحت شعار السينما والجمال بمشاركة واسعة من صناع السينما من مصر ودول حوض البحر المتوسط

ويقام المهرجان هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.