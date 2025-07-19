شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الفنون الشعبية تطير لليابان لتمثيل وزارة الثقافة فى العيد القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مساء اليوم، إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في فعاليات الاكسبو، باليابان، وتقوم بإحياء ثلاثة حفلات من ضمنها العيد القومي المصري.

يترأس البعثة الفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بقرار من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ويرافق "عبد المنعم" وفد فرقة رضا للفنون الشعبية ومديرتها الدكتورة إيناس عبد العزيز.

وصرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية من مطار القاهرة قبل إقلاع الطائرة أن الوفد المرافق له سيمثل مصر من خلال تقديم فقرات تراثية وشعبية مصرية في هذا المحفل العالمي، وأعرب عن سعادته أن مصر تتواجد في كل أنحاء العالم من خلال تراثها وثقافتها وحضارتها العظيمة.

وسيشهد احتفال العيد القومي المصري باليابان سفيرنا هناك السفير محمد أبوبكر، والسيدة أمل قرناقوط المستشار التجاري والصناعي المصري باليابان بالإضافة إلى عناصر السفارة والجالية المصرية المقيمة بطوكيو وأوساكا.

وذكر "عبد المنعم" أنه في ضوء توجيهات وزير الثقافة تم التنسيق مع الدكتورة رانيا عبد اللطيف وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية من أجل تمثيل مصر على أكمل وجه.

من ناحية أخرى نظم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم أولى حفلات الموسم الصيفي بالقاهرة والتي قام بإيحائها أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر على خشبة مسرح البالون والتي لاقت نجاحا كبيرا على مستوى الحضور، وتواجد الجمهور خلال الحفل بشكل مكثف وهو مزيج من محبي الفنان القدير هاني شاكر وجمهور مسرح البالون ورفع المسرح لافتة كامل العدد.