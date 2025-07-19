المطرب حسام حبيب يتعرض لإصابة قوية على المسرح

خلال التحضيرات النهائية لحفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي ضمن فعاليات "موسم جدة" 2025، تعرض الفنان حسام حبيب لإصابة مفاجئة في قدمه، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت مصادر مقربة من حسام حبيب أن الحادث الذي تعرض له على خشبة المسرح أسفر عن كسر في عظمة القدم، وقد تم تداول صورته على سرير المرض في المستشفى وبدا في غاية الإرهاق والتعب والمحاليل الطبية في يده.

وعلى الرغم من الإصابة الصعبة في قدمه إلا أن المغني المصري قرر استكمال التدريبات وإحياء الحفل، وقد شارك متابعيه على إنستغرام بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يقف على المسرح ممسكاً بالعصا والجبيرة والجهاذ في فدمه اليمنى، وكان يقف يغني قليلاً ومن ثم يستريح على الكرسي.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحادث ومع موقفه المحترف في ايتكمال الحفل رغم الإصابة، بسبب إحترامه للجمهور السعودي الذي حضر لمشاهدته والاستمتاع بأغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من محبيه الذين يلتفون به لأول مرة في جدة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والحفلات.

