مصطفى القصبي يكتب: بساطة وذكاء أحمد سعد في ألبوم "بيستهبل"

في خطوة فنية جريئة وغير تقليدية، أطلق النجم أحمد سعد ألبومه الجديد بعنوان "بيستهبل"، ليحدث ضجة فنية على الساحة الغنائية بمجرد صدوره، الألبوم حمل طابعًا جديدًا في الشكل والمضمون، وحقق تفاعلًا واسعًا من الجمهور، ليؤكد أن أحمد سعد أصبح واحدًا من أكثر النجوم تأثيرًا في الموسيقى.

ما يميز "بيستهبل" هو التنوع في الأنماط الغنائية، حيث جمع بين الأغاني الشعبية، والإيقاع الراقص، مع لمسات فكاهية خفيفة الظل.

الأغاني جاءت بلهجات بسيطة وقريبة من الشارع المصري، ما ساعد في سرعة انتشارها وتعلّق الجمهور بها.

واستعان سعد بمجموعة من الشعراء والملحنين الشباب، أبرزهم فلبينو الذي كتب عددًا كبيرًا من أغاني الألبوم، إضافةً إلى مشاركات مميزة من نجوم مثل روبي في أغنية "تاني"، وشقيقه عمرو سعد في دويتو مميز بعنوان "أخويا"، مما أضفى تنوعًا فنيًا ملموسًا.

منذ اللحظات الأولى لطرح "الوش الأول" من الألبوم، تصدرت الأغاني التريند على منصات التواصل، وتفاعل معها الجمهور بشكل لافت، خصوصًا أغنية "بيستهبل" التي حظيت بنسبة مشاهدات عالية على يوتيوب، وتحوّلت إلى مقاطع صوتية منتشرة على TikTok وInstagram Reels.

واستطاعت أغنية "بطة" أن تترك بصمة فكاهية لدى المستمعين، بفضل الفيديو الكارتوني الذي رافقها، مما أضاف طابعًا عصريًا وجاذبًا، خاصة لفئة الشباب.

قسم أحمد سعد ألبومه إلى "وشين" (جزئين)، وقرر طرح كل جزء في يوم مختلف، وهي استراتيجية ذكية ساهمت في إبقاء الجمهور متشوقًا، وأعطت لكل أغنية حقها في الاستماع والمتابعة، بدلاً من ازدحام الإصدارات دفعة واحدة.

لماذا نجح ألبوم بيستهبل؟

توقيت مناسب: طرحه في موسم الصيف، حيث يكثر الإقبال على الأغاني الخفيفة والراقصة.

أسلوب مختلف: دمج بين الكوميديا والموسيقى الشعبية بأسلوب احترافي.

ذكاء في التسويق: تقسيم الألبوم لمرحلتين عزز من حضوره وانتشاره.

ألبوم "بيستهبل" ليس فقط نجاحًا غنائيًا، بل تجربة موسيقية متكاملة تعكس قدرة أحمد سعد على التجديد والمغامرة الفنية. فقد كسر النمط التقليدي للألبومات، وقدم محتوى مسليًا، بسيطًا، وذكيًا في وقت واحد، بهذا الألبوم، أثبت أحمد سعد أنه فنان متجدّد، يعرف كيف يخاطب جمهوره ويقدّم لهم ما يحبونه بطريقته الخاصة.

