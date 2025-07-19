شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام وجدى ورانيا منصور تنضمان لأبطال مسلسل وتر حساس 2 والتصوير قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة رانيا منصور والفنانة إلهام وجدى لأسرة مسلسل وتر حساس 2، والذى يلعب بطولته كل من الفنانة غادة عادل وإنجى المقدم وهيدى كرم، ويعد المسلسل استكمالا لنجاح الجزء الأول والذى قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العام الماضى، ولاقى العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه، حيث من المقرر أن يبدأ تصويره الأيام المقبلة، بحسب الجدول الزمنى للعمل، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج تامر فرج، برديوسر هاني عبد الله ويُعرض على شاشات المتحدة.



رانيا منصور وإلهام وجدى

رانيا منصور

وشاركت رانيا منصور كضيف شرف في فيلم ريستارت مع النجم تامر حسنى، والذى يعرض في السينمات حاليا، من إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولة العمل كل من هنا الزاهد، ومحمد ثروت، وآخرون، تأليف ايمن بهجت قمر، كما التحقت رانيا منصور باسرة فيلم الست لما بطولة النجمة يسرا، وماجد المصرى ومحمود البزاوى ودنيا سامى والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى.

إلهام وجدى

أما إلهام وجدى فقدمت آخر أعمالها مسلسل شهادة معاملة أطفال، بطولة النجم محمد هنيدى، وعرض في رمضان الماضى، وكان آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولته كل من صبرى فواز، محمود حافظ، سما إبراهيم، وآخرون.

وتر حساس

مسلسل وتر حساس الجزء الأول قام ببطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج United studios.

دارت أحداث مسلسل "وتر حساس" حول ثلاث صديقات: سلمى، وكاميليا، ورغدة، وتتشابك حياتهن وتتعرض صداقتهن للاختبار بسبب الخيانة الزوجية والغيرة النسائية، المسلسل يسلط الضوء على قضايا الخيانة الزوجية، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية والشخصية، من خلال قصص هؤلاء السيدات الثلاث، مع التركيز على الأحداث المثيرة والتشويق بسبب انكشاف الخبايا والأسرار المدفونة بينهن.

