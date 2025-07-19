شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تعلن عن انطلاق تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب.. والعرض قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الرقمية عن انطلاق تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب، والذى يعد التجربة الاخراجية الأولى في الدراما التليفزيونية لزينة أشرف عبد الباقى بعد أن قدمت فيلم مين يصدق، حيث يضم المسلسل كلا من اشرف عبد الباقى، نبيل عيسى، وانتصار، وآخرين، ومن المقرر أن يعرض العمل قريباً على المنصة، بعد الانتهاء من تصويره مباشرة.



ولد وبنت وشايب

يشار إلى أن آخر أعمال المخرجة زينة اشرف عبد الباقى فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.