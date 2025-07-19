شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين الجديدة يطرح "برومو تشويقى" لحفل تامر حسنى والشامى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، برومو تشويقيا لحفل النجم تامر حسني والشامي، المقرر انطلاقه على مسرح "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة 25 يوليو الجارى، وإتاحة حجز التذاكر من خلال شركة تذكرتى، وهو الحفل الذى سيحمل الكثير من المفاجآت.

فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة



تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

نجوم مهرجان العلمين الدورة الثالثة

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.