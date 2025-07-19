شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة تستعد لحفل زفافها خارج مصر على رجل الأعمال الإيطالى جون باتيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة اروى جودة لحفل زفافها على رجل الأعمال الفرنسي الإيطالى الجنسية جون باتيست، وذلك خارج مصر، مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب الانتهتاء من تصوير مسلسل للعدالة وجه أخرن والذى تصوره حاليا مع النجم ياسر جلال، وهو مكون من 15 حلقة، من إخراج محمد يحيي مورو، حيث تحدثت أروى مع عدد من المقربين حولها بأنها بدأت التحضيرات الأخيرة لحفل الزفاف، الذى تحرص على الإشراف على كل تفصيله فيه، ومن المقرر أن يحرص عدد من المقربين من أروى على الحضور لحفل الزفاف.

وكان آخر ظهور للفنانة أروى جودة بصحبة خطيبها صاحب الجنسيتين الإيطالية والفرنسية على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الجزائرى "196 متر"، والذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتقط الثنائى عددا من الصور التذكارية.

فيلم "196 متر" هو فيلم تشويق وإثارة يدور حول قضية حقيقية عن اختطاف الأطفال في بلد لا يزال يعاني من صدمة نفسية ناتجة عن حربها الأهلية التي حدثت منذ عقود قليلة، ويتعمق الفيلم في السرد الجذاب لاختطاف فتاة صغيرة في الجزائر العاصمة، الأمر الذي يثير زوبعة من التوتر والشك داخل المدينة.

وتشارك أروى جودة في مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخضية ضابط شرطة، والفنانة الشابة نوران ماجد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين.