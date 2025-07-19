لماذا قلق الأطباء على لطفي لبيب في أزمته الصحية الأخيرة؟

حالة يقظة من الأطباء تحسبًا لحدوث شيء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 11:57 مساءً - حالة من القلق، انتابت أسرة ومحبي الفنان، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة الأسبوع الماضي، استدعت حجزه بالرعاية المركزة داخل أحد المستشفيات الكبرى الموجودة بالقاهرة، قبل أنّ تشهد حالته تحسنًا، وعودته إلى منزله أمس الجمعة.حالة من القلق، سيطرت على الفريق الطبي المعالج للفنان لطفي لبيب، مقارنة بالمرات الأخيرة التي دخل فيها المستشفى، حيث قرروا احتجازه بالرعاية المركزة فورًا، ووضعه تحت الملاحظة على مدار الساعة، ومراقبة الوضع الصحي، تحسبًا لحدوث أي شيء غير مفاجئ، وذلك حسبما قال مدير أعماله محمد الديب، لـ"الخليج 365".وأضاف مدير أعمال لطفي لبيب: "الفنان شعر بضيق شديد في التنفس، بشكلٍ مفاجئ، لذلك قررنا نقله إلى المستشفى فورًا، لإجراء فحوصات وتحاليل طبية، وكانت هناك حالة من القلق، بسبب تقدمه في السن، حيث إنه في السبعينيات من العمر، كما أنه لديه تاريخ مرضي منذ سنوات، أبرزها إصابته بجلطة قبل 10 سنوات، لذلك كانت هناك حالة يقظة من الأطباء حال حدوث أي شيء غير مطمئن".وتابع: "لطفي لبيب تلقى رعاية كبيرة، طوال وجوده في الرعاية المركزة، وخضع لفحوصات كثيرة، إلى أن شهدت حالته الصحية تحسنًا كبيرة، لذا قرر الأطباء خروجه وعودته إلى منزله واستكمال رحلة العلاج"، مُشيرًا إلى أنه يتلقى الزيارة من قبل محبيه وعائلته، بشأن الاطمئنان عليه، رافضًا الكشف عن زيارة فنانين من عدمه، "الفنان لا يُركز في الفنانين الذين زاروه، خصوصًا وأن بيته مفتوح للجميع، والأهم أنه عاد إلى منزله وموجود بيننا".وكان بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، قد كشف الصور الأولى للفنان لطفي لبيب بعد عودته إلى منزله، حيث زاره بصحبة الفنان حمزة العيلي، حيث نُشرت الصور على الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك"، وعلق عليها بقوله: "الحمد لله على سلامة الفنان القدير والرائع والمبدع لطفي لبيب، لقد قمنا بزيارته في منزله مع الفنان المحترم حمزة العيلي، ويقدم كل الشكر والتقدير والامتنان لجمهوره ومحبيه على السؤال عنه والدعاء له".شهد بداية عام 2025، تداول أنباء حول تعرُّض الفنانلأزمة صحية، أثّرت سلباً على الأحبال الصوتية، بينما كان يستعد لإجراء جراحة لإزالة ورم في الحنجرة؛ لتُثار حالة من القلق بين جمهوره ومُحبيه، حيث بدأت القصة بسؤاله عن أسباب حدوث تغيُّر في نبرة صوته نوعاً ما، ليُعلن إصابته بورم في الحنجرة، ويستعد لإجراء عملية جراحية؛ لافتاً إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في التحدث أغلب الأوقات، بسبب ذلك الورم.ومن جانبه، أكد محمد الديب، مدير أعمال الفنان، لـ"" في تصريحات سابقة، أنّ الفنان لم يُصَب بأورام في الحنجرة؛ موضحاً أنه يُعاني من التهابات بالفعل في الحنجرة خلال الأيام الماضية، وظهور "بحة" في صوته على غير المعتاد، الأمر الذي دفعه إلى زيارة الطبيب المعالج بشأن الاطمئنان على حالته الصحية.وأضاف محمد الديب حينها أنّ الطبيب طمأن، وطالبه بالراحة التامة، والحصول على بروتوكول علاجي لمدة 20 يوماً تقريباً، إلى أن يتماثل للشفاء. مؤكداً: "الفنان لم يُجرِ أيّة تحاليل طبية أو منظار من الأساس وأخذ عينة لتحليلها، إذن كيف تم اكتشاف وجود ورم؟".وحول تواجده في أيّة أعمال تلفزيونية أو سينمائية خلال الفترة المقبلة، أكد أن، ليس مُشاركاً في أيّة أعمالٍ جديدة، لاسيّما وأنّ حالته الصحية أثرت بشكلٍ كبير على مشاركته في مشاريع فنية؛ كونها تتطلب مجهوداً كبيراً.

يُذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب، كانت من خلال مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي" الذي تم عرضه في دور السينما العام الماضي، وجاء من بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.



