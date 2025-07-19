تفاصيل الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج قبل انطلاقه بساعات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 11:57 مساءً - تنطلق الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج الدولي، اعتباراً من مساء اليوم الموافق 19 يوليو، وحتى 21 أغسطس المقبل، حيث يضم مجموعة من السهرات والحفلات الغنائية لعددٍ من المطربين بالوطن العربي؛ إذ سيكون الجمهور على موعد مع حالة فنية فريدة ومتنوعة ومتميزة.

حفل افتتاح مهرجان قرطاج 2025

ومن المُقرر أنّ يفتتح الموسيقار التونسي محمد القرفي، فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج الدولي 2025، بعرض موسيقي يحمل اسم "من قاع الخابية"، والذي يستعرض بعض المراحل المهمة من الحياة الفنية في تونس، عبر أعمال ملحنين ورسّامين وشعراء؛ أثروا سجل الإبداع التونسي طوال القرن العشرين وما بعده. ويتيح هذا العرض فرصة للجمهور ليكتشف من خلالها جانباً من روائع الأغاني لخميس الترنان، ومحمد التريكي، ومحمد الجموسي، وعلي الرياحي، والهادي الجويني، وعبد الحميد السلايتي وصالح الخميسي.

وبمشاركة الأوركسترا السيمفوني التونسي لمسرح الأوبرا ، سيستعيد الفنانون حمزة الفضلاوي، ونور قمر، وشكري عمر الحناشي، وضيف الشرف الشاذلي الحاجي، هذه الأغاني، مع حضور الممثل جمال المداني، والفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

View this post on Instagram A post shared by Festival Int. de Carthage (@carthage.festival)

نسخة ثانية من "البساط الأحمر"

أما غدًا الأحد 20 يوليو، سيُقدم الفنان رياض الفهري، نسخة ثانية من عرض "البساط الأحمر" الذي يُعد مغامرة موسيقية جديدة مفعمة بالألوان والأنغام من مختلف أنحاء العالم، ولوحة صوتية تستعرض الثقافات المتعددة.

و"البساط الأحمر" بمثابة كرنفال موسيقي عالمي، يجمع بين أصوات وآلات موسيقية من مختلف الثقافات في احتفال حيّ ونابض بالموسيقى الشعبية والتراث العالمي، حيث تتعالى فيها الأصوات بالغناء التونسي، والإسباني، والإيطالي، وتظهر فيها موسيقات الكانتري والجاز وغيرها.

عرض مسرحي لـ عزيز الجبالي

ومن المُقرر أنّ يُقدم الفنان عزيز الجبالي عرضاً مسرحياً بعنوان "بينومي S+1"، يوم الإثنين 21 يوليو، يُجسد من خلاله شخصية "حميدو"، الذي يصطدم بعائلته والمجتمع بسبب ولعه بعالم الأزياء والموضة، ويواجه مواقف مختلفة في مساره الذي ينهل من الواقع.

حفل غنائي لـ لطيفة التونسية وإبراهيم معلوف ومحمد عساف بالدورة الـ 59

وتستعد الفنانة لطيفة التونسية لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات المهرجان، وذلك يوم 25 يوليو الحالي، على خشبة المسرح الروماني، حيث ستشدو بمجموعة من أغانيها الشهيرة، بجانب بعض من أغاني ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، التي تُنافس به في موسم أغاني صيف 2025.

View this post on Instagram A post shared by Festival Int. de Carthage (@carthage.festival)

وعلى المسرح ذاته، وفي مساء اليوم التالي، سيكون الجمهور على موعد مع حفل موسيقي للفنان إبراهيم معلوف، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير. كما يُشارك المطرب محمد عساف في فعاليات الدورة المرتقبة، من خلال حفل غنائي يوم 27 يوليو.

أحلام تختتم فعاليات الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج

ويشهد المهرجان مجموعة حفلات غنائية لعددٍ من أبرز المطربين، منهم ناصيف زيتون، ونانسي عجرم، ونجوى كرم، وآدم، وكذلك أحلام، التي ستختتم فعاليات الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج الدولي، على خشبة المسرح الروماني، حيث تُعد أول فنانة خليجية غنت في مهرجان قرطاج عام 1998.

