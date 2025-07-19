كتالوج.. حكايات إنسانية احترمت عقل المشاهدين وقدمت الأمل

الواقعية التي نقلها المسلسل للجمهور اعتمادًا على الأداء الحقيقي

أيمن وتار والنضوج في التأليف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 11:57 مساءً - عقب عرض مسلسل "" من بطولة الفنان، الفنانةوعدد كبير من الفنانين تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.عند مشاهدة الحلقات الأولى من مسلسل "كتالوج" نجد بأننا أمام مسلسل اجتماعي واقعي لم تخل أحداثه من الكوميديا، وقد نجح الأداء التمثيلي والإخراج وتسلسل الأحداث في نقل تلك الواقعية للجمهور بشكل حقيقي.نجح المُخرج وليد الحلفاوي في تقديم صورة وأحداث جيدة للجمهور جعلتهم يرتبطون بعائلة المهندس "يوسف" على مدار ثماني حلقات، وبالطبع قد تميز الفنان محمد فراج بشكل كبير في تجسيده لشخصية الأب "يوسف" خلال أحداث المسلسل بمشاعر حقيقية.يُمكنكم قراءة: "كتالوج": رحلة الشفاء بالحب... حوار خاص مع محمد فراج وعلي البيلي وريتال عبد العزيزكما برع عدد كبير من الممثلين كل في الشخصية التي يؤديها بشكل حقيقي ومن أبرزهم الفنانة ريهام عبد الغفور والتي جسدت شخصية الأم "أمينة"، كما تميز أداء الفنان خالد كمال في تجسيد شخصية "حنفي"، كما أكد على موهبته الحقيقية الطفل علي البيلي عقب نجاحه في موسم دراما رمضان الماضي بمشاركته في مسلسل "لام شمسية" بمُشاركته في بطولة مسلسل "كتالوج".إلا أن المفاجأة الحقيقية بأحداث المسلسل جاءت من خلال أداء الفنانة سماح أنور بتجسيدها لشخصية المُربية "أم هاشم" والذي يعد جرأة كبيرة منها لاختيارها تجسيد تلك الشخصية والتي لاقت نجاحًا لدى الجمهور.

ويبقى العنصر الأهم والذي حقق بالفعل النجاح الحقيقي هو القصة والسيناريو والحوار لمسلسل "كتالوج" والتي جاءت من تأليف الكاتب أيمن وتار، وللمرة الأولى نرى له عملًا فنيًا يكتبه بعيدًا عن الكوميديا ويحمل الكثير من المشاعر الإنسانية.

وعلى الرغم من أن قصة مسلسل "كتالوج" قد تبدو مُتكررة والتي تدور حول أب فقد زوجته وعليه الاهتمام بتربية أبنائه، إلا أن أيمن وتار نجح في أن يُقدم عملًا فنيًا مُختلفًا ويحمل عددًا من المشاعر الإنسانية من خلال العديد من الشخصيات خلال أحداث المسلسل والذي لم يتوقف عند حدود علاقة الأب بأبنائه ولكن المسلسل تناول العديد من الحالات الإنسانية المختلفة بشكل حقيقي وواقعي يعيشه كل منا.وقد نجح مسلسل "كتالوج" بالفعل في احترام عقل الجمهور و مشاعرهم فمن الصعب أن تجد خلال أحداثه شيئًا غير مفهوم أو غير منطقي، ونجح أيضًا في إيصال رسالة أمل لكل إنسان وبأن الحياة لابد لها وأن تستمر.