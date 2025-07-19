ثلاث ليال من الأناقة والفخامة.. خاتمة الاحتفالات الأسطورية بزفاف سيليو إيلي صعب وزين قطامي

الليلة الثالثة لزفاف سيليو صعب وزين قطامي

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

كريستينا مراد والنجمات بإطلالات لامعة

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

View this post on Instagram A post shared by Double L. (@ammanista)

View this post on Instagram A post shared by Double L. (@ammanista)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 11:57 مساءً - في الليلة الثالثة والأخيرة أسدل الستار على احتفالنجل مصمم الأزياء اللبناني العالميبحفل زفافه على الأردنية زين قطامي، وذلك في حفل مبهر أُقيم مساء اليوم السبت 19 يوليو، بفيلا إيلي صعب في "فقرا".استكمالًا للاحتفالات، انطلق مساء اليوم الليلة الثالثة والأخيرة من حفل زفاف سيليو نجل مصمم الأزياء إيلي صعب، على الأردنية زين قطامي، وذلك بفيلا والده في "فقرا"، وقد سيطرت الأجواء المبهرة واللامعة على الحفل.حيث ظهرت العروس بإطلالة مضيئة ومتوهجة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأزرق السماوي اللامع بدون أكمام، مع اعتمدها مكياجًا ناعمًا أظهر رقة وجمال ملامحها، وتسريحة الريترو المميزة، وظهر العريس "سيليو" بإطلالة كاجوال باللون الأسود، وسط أجواء مبهجة سيطرت عليها تأثيرات بصريّة قريبة من عالم الخيال العلمي والتكنولوجيا الحديثة.وتناسقًا مع أجواء الحفل ارتدت كريستينا مراد زوجةجونيور شقيق العريس بفستان باللون الوردي اللامع تميز بقصتة الأنثوية، وذات ياقة ملتفة حول رقبتها، مع تسريحة شعر ومكياج مميز، فيما تألقت النجمة التركية هاندا أرتشيل بفستان ذهبي لامع أظهر جمال جسدها.كما ظهرت النجمة سيرين عبد النور بفستان لامع باللون الذهبي أيضًا بصيحة الكتف الواحد، ذات فتحة أمامية كبيرة، فيما اعتمدت السيدة كلودين صعب والدة العريس؛ فستانًا باللون النيود مطرز بالكامل بفصوص ملونة، ومزود بأكمام أخذت شكل صيحة الكاب.وبهذا الحفل يكون اختتمالاحتفالات بحفل زفاف نجله سيليو وزين قطامي، بعد ثلاث ليال سيطر عليها الأناقة وحملت كل منها توقيعًا مختلفًا من سحر التفاصيل.



اطلعوا على أجواء مبهرة وكعكة زفاف فريدة بحفل زفاف سيليو نجل إيلي صعب وزين قطامي

الليلة الأولى: أجواء مميزة ودبكة لبنانية

الليلة الثانية: حفل زفاف أسطوري وفساتين مميزة بتوقيع إيلي صعب

https://www.instagram.com/p/DMQWKXuonsr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMQWKXuonsr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMQWKXuonsr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DMRDobso1AI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMRDobso1AI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMRDobso1AI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

بدأت الليلة الأولى لحفل زفاف "سيليو" وسط أجواء مبهجة، وقد جرت الأحتفالات يوم الخميس الذي وافق 17 يوليو الجاري، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.وقد تصدرت الفنانة إليسا الترند بعفويتها وحماسها برقص الدبكة مع كلودين زوجة المصمم إيلي صعب والعروسين وأفراد أسرته. وكانت الفرحة تغمرها للصداقة التي تربطها بعائلة المصمم إيلي صعب.كان لافتاً للانتباه أن العروس ظهرت بإطلالة ذهبية تستوحي الأجواء الأسطورية الشرقية، من تصميم خاص لدار eliesaabworld. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)في الليلة الثانية من حفل زفاف سيليو إيلي صعب، والذي وصف بالأسطوري أُقيم في بكركي لبنان، وسط مراسم دينية وحشود تجاوز عددهم 500 مدعو، وأطلت العروس مع والدها الذي سلمها إلى العريس سيليو صعب، في لحظة وُصفت بقمة الرومانسية.وتألقت العروس زين قطامي بفستاني زفاف، الأول جاء بقصة أميرية تتسم بأكتاف منسدلة مع أكمام ضيقة شفافة مطرزة باليد بحرفية عالية، سهر عليه فريق عمل خاص لدى المصمم لتطريز الفستان بأحجار وخرز باللونين الفضي والذهبي معاً، وتناثرت الحبيبات اللامعة على الزي بتصميم متقن، أشرف عليه المصمم بنفسه كما هي الحال مع زفاف ابنه البكر في الماضي.وقد تطلب الفستان أكثر من 400 ساعة من العمل اليدوي لدى مشغل المصمم بمشاركة 39 حرفياً ماهراً من دار إيلي صعب اختارهم المصمم بنفسه للاهتمام بتفاصيل الفستان ولا سيما الكورسيه والتطريز الذي استغرق أياماً من العمل اليدوي المتواصل.أما الفستان الثاني فجاء طويلاً ومنسدلاً بتصميم أنيق يلتف حول الجسد بانسيابية؛ ليُبرز أنوثتها برقي واضح. جاء الفستان بقَصّة ضيقة تُجاري منحنيات القوام بسلاسة، مع ياقة مفتوحة جذابة تسلّط الضوء على جمال الكتفين والعنق؛ لتُضفي على الإطلالة طابعاً راقياً ومفعماً بالجاذبية.تميّز التصميم بتطريزات مشعة وزخارف برّاقة تغطيه بالكامل؛ لتخلق تأثيراً بصرياً ساحراً تحت الأضواء، يعكس فخامة الحدث. أما الجانبان والخلف؛ فقد تزيّنا بخطوط هندسية ناعمة أُدرجت ببراعة في القماش؛ لتمنح التصميم لمسة عصرية متفردة، وتفاصيل تُكمل جمال الفستان بدقة لافتة.وقد أضفت الطرحة على الإطلالة بُعداً كلاسيكياً مترفاً؛ حيث انسدلت من الخلف بخفة، مصنوعة من نفس القماش المزخرف لتتماشى مع الفستان. الطرحة الطويلة، الشفافة والمطرّزة، رسمت هالة من الرقي حول العروس، وجعلت منها نجمة الأمسية بلا منازع، في حين حافظت زين على مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة تُبرز جمال وجهها الطبيعي.وحمل حفل الزفاف بصمات الفخامة والرقي في كل تفاصيله، بدءاً من الأجواء المبهرة الخاصة بتصميم ديكور المكان، ذلك إلى جانب سيارة العروسين التي تم اختيارها على أحدث طراز، ووصولاً إلى كعكة الزفاف ذات التصميم الفريد، والتي تألفت من 8 طبقات أنيقة باللون الأبيض، تزينت بتفاصيل ناعمة من الكريمة والورود البيضاء، في مشهد يعكس أجواء البهجة والفخامة بكل دقة.وتواجد في الحفل عدد كبير النجوم ومشاهير المجتمع الذين تجمعهم علاقة صداقة قوية بإيلي صعب، وكان أبرزهم هاندا أرتشيل، إليسا، سيرين عبد النور، جيسيكا عازار، بلقيس، نادين نسيب نجيم، سلمى أبو ضيف، والإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عاصي الحلاني، وائل كفوري وآخرين.قد يعجبكم مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل زفاف زين قطامي وسيليو صعبلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».