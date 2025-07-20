- 1/19
- 2/19
- 3/19
- 4/19
- 5/19
- 6/19
- 7/19
- 8/19
- 9/19
- 10/19
- 11/19
- 12/19
- 13/19
- 14/19
- 15/19
- 16/19
- 17/19
- 18/19
- 19/19
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم صناع مسلسل "فات الميعاد".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبي تصوير حسن محمد - سامح سعيدالسبت، 19 يوليو 2025 10:46 م
كرم ”الخليج 365” صناع عمل مسلسل فات الميعاد الذى حقق نجاحا كبيرا وعُرض على قناة دى إم سى، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن، وحضر من أسرة العمل كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وسلوى محمد علي ومحمد علي رزق والمخرج سعد هنداوى والمنتج الفني محمد عبد الحفيظ والمنتج إبراهيم حمودة، ومحمد فريد المشرف على الكتابة عن طريق الزووم .
وتحدث صناع العمل خلال ندوة أقامها الخليج 365 عن كواليسه وتفاعل الجمهور معه منذ عرض بداية حلقاته على قناة دى ام سى، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم لهم .
مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.
محمد على رزق
ندوة مسلسل فات الميعاد
إبراهيم حمودة
أحمد مجدي وعلا الشافعي
أسماء أبو اليزيد وعلا الشافعي
الخليج 365 يكرم صناع مسلسل فات الميعاد
سعد هنداوي وعلا الشافعي
سعد هنداوي
سلوى محمد علي
سيلفى صناع مسلسل فات الميعاد
صناع مسلسل فات الميعاد
علا الشافعي وإبراهيم حمودة
علا الشافعي وأحمد مجدي
علا الشافعي وصناع مسلسل فات الميعاد
فات الميعاد
مجدي وعلا الشافعي
محمد الخطيب وأسماء أبو اليزيد
محمد عبد الحفيظ المنتج الفني
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز