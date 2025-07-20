شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم صناع مسلسل "فات الميعاد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

كرم ”الخليج 365” صناع عمل مسلسل فات الميعاد الذى حقق نجاحا كبيرا وعُرض على قناة دى إم سى، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وزملاء قسم الفن، وحضر من أسرة العمل كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وسلوى محمد علي ومحمد علي رزق والمخرج سعد هنداوى والمنتج الفني محمد عبد الحفيظ والمنتج إبراهيم حمودة، ومحمد فريد المشرف على الكتابة عن طريق الزووم .

وتحدث صناع العمل خلال ندوة أقامها الخليج 365 عن كواليسه وتفاعل الجمهور معه منذ عرض بداية حلقاته على قناة دى ام سى، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم لهم .

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.





محمد على رزق



ندوة مسلسل فات الميعاد



إبراهيم حمودة



أحمد مجدي وعلا الشافعي



أسماء أبو اليزيد وعلا الشافعي



الخليج 365 يكرم صناع مسلسل فات الميعاد



سعد هنداوي وعلا الشافعي



سعد هنداوي



سلوى محمد علي



سيلفى صناع مسلسل فات الميعاد



صناع مسلسل فات الميعاد



علا الشافعي وإبراهيم حمودة



علا الشافعي وأحمد مجدي



علا الشافعي وصناع مسلسل فات الميعاد



فات الميعاد



مجدي وعلا الشافعي



محمد الخطيب وأسماء أبو اليزيد