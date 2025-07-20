شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تقدم أغنية "ست الستات" للمرأة المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النجمة صفاء أبو السعود أغنية سينجل جديدة بعنوان "ست الستات"، من كلمات عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي.

وتقول كلمات الأغنية :

التاريخ لو نكتبه هنروح لفين

ولو هنحكي ونكتبه عايزين سنين

هحكي عليكي واقول انتي السند علي طول

عارفة انتي مين

ست الستات.. دول هما المصريات حاضر وتاريخ.

وتُعد الأغنية امتدادًا لمشوار صفاء أبو السعود الفني الذي بدأ مبكرًا، حيث التحقت بمعهد الكونسرفتوار وتخرجت منه عام 1967، ثم حصلت على دبلوم الإخراج من المعهد العالي للسينما عام 1972. وقدّمت خلال مسيرتها عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والمسرحية، إلى جانب أوبريتات الأطفال.

ويذكر أن صفاء أبو السعود لا تزال تُعد من أبرز الأصوات التي ارتبطت بالمواسم والأعياد، إذ قدّمت في ثمانينيات القرن الماضي أغنية "أهلاً بالعيد" التي أصبحت واحدة من أشهر أغاني الأعياد في الوطن العربي، وتُعاد بثها حتى اليوم في كل عيد.