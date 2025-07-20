رانيا فريد شوقي تهاجم المشككين في زواج بوسي شلبي

واصلت الفنانة رانيا فريد شوقي دعم الإعلامية بوسي شلبي في الأزمة التي اندلعت بينها وبين أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، خاصة بعد قرار المحكمة تأجيل الدعوى التي أقامتها الأسرة ضد الإعلامية المصرية بتهمة التشهير وتزوير عقد الزواج والمطالبة بتعويض مالي بلغت قيمته 10 ملايين جنيه.

نشرت رانيا فريد شوقي مجموعة من الأخبار حول الخطوات التي قام بها محمود عبد العزيز خلال حياته، تثبت عدم الطلاق من بوسي شلبي، من بينها تجديده لبطاقتها الشخصية وإثبات زواجه منها في السجل المدني وتأدية مراسم العمرة معاً.وكتبت رانيا فريد شوقي: "ما طلعتش مديرة أعماله ولا رجعها بورقة عرفي، ده هو بنفسه اللي راح بقسيمة الجواز سنة 2004"، وذلك في إشارة إلى الرد الذي أصدرته أسرة محمود عبد العزيز حول أن علاقته ببوسي شلبي كانت علاقة إدارة أعمال فقط وليست زواجاً.

وانتقدت رانيا فريد شوقي عدم إعطاء هذه الأخبار حقها، على العكس من الأخبار التي شككت في زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز، قائلة: "غريبة أوي إن الخبر ده مش واخد حقه عكس الخبر اللي أدانها وشهّر بسمعتها.. ولا عشان ده خبر بيرد على كل المشككين واللي خاضوا في أعراض الناس. ربنا اسمه الحق، ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾.. هذه الآية تؤكد أن الحق سينتصر ويزهق الباطل".

واستمرت رانيا فريد شوقي في نشر التعليقات على منشورها بحسابها الشخصي عبر تطبيق إنستغرام، حيث كتبت: "أمرت النيابة العامة في أكتوبر بحفظ محضر تزوير البيانات الخاطئة في بطاقة الرقم القومي للإعلامية بوسي شلبي، والمقدم من دفاع أسرة الفنان محمود عبد العزيز، بعد التأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة ببوسي شلبي وصحة موقفها القانوني."

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الدعوى المقامة من أسرة محمود عبد العزيز إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، على خلفية اتهامهم لها بتزوير عقد الزواج والتشهير بوالدهم، وهي الاتهامات التي ردت عليها بوسي شلبي بالنفي، مؤكدة أنها كانت زوجته حتى اللحظة الأخيرة من وفاته.

ومن جهتها، قررت النيابة العامة بأكتوبر حفظ البلاغ المقدم ضد بوسي شلبي بوجود بيانات مزورة في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، خاصة أن التحقيقات أكدت أن موقفها القانوني سليم وصحة البيانات الرسمية المدونة في البطاقة.اندلعت أزمة بين بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز حول الصفة القانونية للأولى وعلاقتها بوالدهم، حيث أكد أبناؤه أن والدهم انفصل عن شلبي منذ عام 1998، بينما أكدت هي أنها ظلت زوجته حتى وفاته، وهو ما صرحت به في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج "الحكاية".

وفي تطور قانوني جديد، تقدم محاميا نجلي الراحل ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول، يتهمان فيه بوسي شلبي بتزوير صفة "أرملة" في بطاقة الرقم القومي التي استخرجتها عام 2021.وفي الوقت ذاته، ردت هيئة الدفاع عن بوسي شلبي ببيان رسمي نفت فيه صدور أي أحكام ضد موكلتها، مؤكدة أن تلك القضايا ما زالت قيد النظر أمام الجهات القضائية ولم يُبت فيها بعد.

وأكد البيان أن الفريق القانوني يحتفظ بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن الموقف القانوني لبوسي شلبي لم يُحسم بعد، وأن الحقائق الكاملة ستُعرض على الرأي العام في الوقت المناسب بحسب سير التحقيقات.

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