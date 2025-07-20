دينا فؤاد تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول دخول ابنتها عالم التمثيل

القاهرة - الخليج 365
خلال لقاء لها مع برنامج "et بالعربي، حسمت الفنانة دينا فؤاد الجدل حول إمكانية دخول ابنتها زينة مجال التمثيل، مؤكدة بشكل قاطع أنها لا تنوي خوض التجربة الفنية، وأنها اختارت طريقًا مختلفًا تمامًا عن الوسط الفني.
وقالت دينا: "مستحيل تدخل الفن، هي داخلة هندسة خلاص".
يُذكر أن دينا فؤاد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "حكيم باشا"، والذي لعب بطولته كل من: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، أحمد فهيم، وآخرين وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرچي تامر مرسي.
وتدور أحداث المسلسل حول حكيم الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرًا لذكائه ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداؤه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.
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