شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط حضور حفل فريق فؤاد منيب بمهرجان الأوبرا الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الثنائى الموسيقى محمد فؤاد ( بيانو ) وأحمد منيب ( كمان ) حفلاً مميزًا يجمع بين الكلاسيكية والمعاصرة ويستضيف المنشد مصطفى مهلل والمؤلف الموسيقى خالد الكمار بمصاحبة أوركسترا تضم 20 عازفًا وذلك فى التاسعة مساء غدا الأحد 20 يوليو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا .

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال فؤاد ومنيب الخاصة التي تمزج بين الطابع الكلاسيكي الغربي والروح الشرقية بالإضافة إلى مجموعة جديدة منها تُقدَّم لأول مرة منها وحدك، آخر الليل، روق فى شكل يبرز تطور إسلوبهما الموسيقي، إضافة إلى عدد من الألحان التى تحمل المشاعر الصوفية .

فؤاد ومنيب إشتهرا بمنهج فنى متفرد ويأتى هذا الحفل ليشكّل عودة قوية لهما بعد فترة غياب إلى جمهور الأوبرا وعشاق الموسيقى الحية ، ضمن أجواء صيفية تحمل الطابع الإبداعى الجاد.

الثنائى فؤاد ومنيب يجمعان الموهبة الفطرية والدراسة الأكاديمية حيث بدأ محمد فؤاد الطبيب العاشق للموسيقى فى ترجمة مشاعره إلى مقطوعات على البيانو ، لتصل إلى مسامع عازف الكمان أحمد منيب المتخرج فى الكونسرفتوار والمتمرس فى الموسيقى الكلاسيكية والجاز، لتولد شراكة فنية مميزة بينهما أعادت صياغة موسيقى فؤاد ، لاقى الثنائى نجاحًا جماهيريًا لافتًا ليستمرّا فى تقديم مشروع موسيقى يُعبّر عن جيل جديد من المبدعين.

ووضعت الأوبرا شروط حضور الحفل وهي كالتالي

1. غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته

2. ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات

3. ممنوع التصوير

4. لا يوجد استرجاع او استبدال

5. يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الإستراحة