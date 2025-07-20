أنغام تمازح جمهورها وتفاجئ الجميع بلحظة لا تُنسى في حفل العلمين

أحيت مساء أمس (الجمعة) الفنانة أنغام، حفلها الغنائي الكبير في مهرجان العلمين بنسخته الثالثة، بمدينة العلمين الجديدة، حيث أشعلت الحفل منذ صعودها على المسرح.

وهتف الجمهور معربين عن حبهم الكبير لها قائلين: "بنحبك يا فنانة"، لترد أنغام مازحة: "قولولي يا أنغام، والله أنا اللي بحبكم أوي، أنتوا الفرحة اللي فيا".

ووجهت أنغام، خلال الحفل رسالة لجمهورها، بعد وعكتها الصحية الأخيرة وخروجها من المستشفى، قالت فيها: "أنا فرحانة ومبسوطة بشكل تاني، لأن الواحد لما بيعدي بأزمات أحيانًا شغله والناس اللي بتحبه والأيام الحلوة اللي ربنا بيبعتها بتبقى حاجة تانية، ووجودكم النهاردة حاجة تانية في حياتي، أنتوا بتدوني قوة وصحة وأمل وبتوهبولي الحياة".

وكان الفنان تامر عاشور، مفاجأة حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديد، وقدمته أنغام على المسرح قائلًة: مشرفني ومنورني وهيغني معايا الفنان تامر عاشور".

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