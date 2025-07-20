شكرا لقرائتكم خبر عن 35 عاما على فيلم " العفاريت".. ومازال الجدل مستمر مين ابنة ماما كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأحد ، 35 عاما على فيلم "العفاريت"، حيث عرض الفيلم لأول مرة في 20 يوليو 1990، وفيلم العفاريت للنجم عمرو دياب من الأفلام التى يحبها الجميع ولا يمل أحد من مشاهدة الفيلم كأنهم يشاهدونه لأول مرة، ولازال الجدل مستمر حتى وقتنا هذا بدول الوصول لإجابة "مين ابنه ماما كريمة – مديحة كامل " بلية أم لوزة"

و فيلم العفاريت بطولة عمرو دياب ومديحة كامل وعماد محرم وهديل وسماح عاطف ونعيمة الصغير، ومن إخراج حسام الدين مصطفى وتأليف ماجدة خير الله.

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وتدور قصة فيلم العفاريت حول اختطاف الابنة الرضيعة لكريمة مذيعة الأطفال الشهيرة من قبل تابع للكتعة التى تدير عصابة إجرامية للأطفال، ويلتقى الفنان عمرو دياب صدفة بالطفلة الصغيرة بعدما تكبر ويطلق عليها اسم "بلية"، ومن ثم تروى الطفلة إلى الفنان عمرو دياب أنشطة العصابة، فيتضامن مع ماما كريمة لإنقاذ الطفلة.

‎الممثلة هديل خير الله التى لعبت دور "بلية" كانت قد كشفت فى السابق العديد من أسرار الفيلم قائلة: "الفيلم تم تصويره فى 6 أشهر تقريبًا، فيما عدا مشهد واحد وتوقف التصوير تماما لمدة 7 أشهر ثم استأنف بعد ذلك لتصوير المشهد المتبقي، لافتة إلى أن هذا المشهد كان أغنية "ميال ميال" التى تم تصويرها فى الاستاد".

‎وأكدت أن مشهد حفلة عمرو دياب فى الفيلم كانت حفلة حقيقية له، وأن مشهد الشحاتة تم تصويره بكاميرا خفية مثبتة على إحدى العمارات، موضحة أنها تمكنت من جمع مبلغ مالى من التسول.