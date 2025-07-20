عمرو دياب عن حفل الساحل الشمالي: ليلة حماسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 10:24 صباحاً - أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً ناجحاً بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، وذلك بحضور جماهيري كبير، توافد على مكان الحفل وملأ أرجاء المسرح بالكامل. وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ"، وتوالت الأغنيات حيث قدم بحبه، لو اتساب، قمرين، وغلاوتك، وميدلي من العالم الله ونور العين وليلي نهاري.
عمرو دياب يشارك محبيه صوراً من حفل الساحل الشماليوشارك عمرو دياب، محبيه وجمهوره صوراً من الحفل عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وجاء التعليق المرفق بالصور كالتالي: "كانت هذه الليلة نارية.. عمرو دياب أشعل المسرح بأغنية تلو الأخرى وطاقة لا توقف".
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https://www.instagram.com/p/DMT04hXIGBv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
حفلات غنائية منتظرة لـ عمرو ديابعلى جانبٍ آخر، يستعد السوبر ستار عمرو دياب، لإحياء أكثر من حفل غنائي خلال الفترة المقبلة، الحفل الأول سيكون يوم 25 يوليو من الشهر الجاري على مسرح أبوبكر سالم بمدينة الرياض، وذلك ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الألكترونية، وحفل آخر يوم 1 أغسطس من الشهر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومن المنتظر أن يقدم دياب باقة من أغانيه المتنوعة ومن المتوقع أن تكون الأولوية لأغاني ألبومه الجديد "ابتدينا" الذي حقق نجاح وانتشار واسع، لإعجاب الكثيرين من جمهور "الهضبة " في الوطن العربي بالأغاني التي تضمنها الألبوم.
ألبوم عمرو دياب "ابتدينا"ضم ألبوم عمرو دياب "ابتدينا" 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها "، "دايماً فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا "، "يا بخته"، "هلونهم "، "حبيبتي ملاك"، "بابا"، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة"، "إشارات".
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