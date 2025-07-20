عمرو دياب عن حفل الساحل الشمالي: ليلة حماسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 10:24 صباحاً - أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً ناجحاً بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، وذلك بحضور جماهيري كبير، توافد على مكان الحفل وملأ أرجاء المسرح بالكامل. وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ"، وتوالت الأغنيات حيث قدم بحبه، لو اتساب، قمرين، وغلاوتك، وميدلي من العالم الله ونور العين وليلي نهاري.

عمرو دياب يشارك محبيه صوراً من حفل الساحل الشمالي

https://www.instagram.com/p/DMT04hXIGBv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMT04hXIGBv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMT04hXIGBv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حفلات غنائية منتظرة لـ عمرو دياب

ألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

وشارك عمرو دياب، محبيه وجمهوره صوراً من الحفل عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وجاء التعليق المرفق بالصور كالتالي: "كانت هذه الليلة نارية..أشعل المسرح بأغنية تلو الأخرى وطاقة لا توقف".على جانبٍ آخر، يستعد السوبر ستار، لإحياء أكثر من حفل غنائي خلال الفترة المقبلة، الحفل الأول سيكون يوم 25 يوليو من الشهر الجاري على مسرح أبوبكر سالم بمدينة الرياض، وذلك ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الألكترونية، وحفل آخر يوم 1 أغسطس من الشهر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومن المنتظر أن يقدمباقة من أغانيه المتنوعة ومن المتوقع أن تكون الأولوية لأغاني ألبومه الجديد "ابتدينا" الذي حقق نجاح وانتشار واسع، لإعجاب الكثيرين من جمهور "الهضبة " في الوطن العربي بالأغاني التي تضمنها الألبوم.ضم ألبوم"ابتدينا" 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها "، "دايماً فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا "، "يا بخته"، "هلونهم "، "حبيبتي ملاك"، "بابا"، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة"، "إشارات".

يمكنكم قراءة...عمرو دياب برفقة أبنائه جانا وعبدالله في حفله الأخير

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»