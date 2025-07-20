بالصور- من قلب البترون… تحيّة سينمائيّة إلى لبنان المغترب

في سهرةٍ من نور وفنّ، وتحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية، احتضنت مدينة البترون حدثًا ثقافيًا استثنائيًا نظّمه مجتمع بيروت السينمائي احتفاءً بمبادرة “أيام السينما اللبنانية في كندا”، التي باتت جسرًا حيًّا يصل بين لبنان وأبنائه المنتشرين في أصقاع الأرض.

المناسبة التي جمعت شخصيات فنية وثقافية وإعلامية، انطلقت بجولة راقية عبر عربات الغولف في شوارع البترون العابقة بالتاريخ، مرورًا بمتحف المغترب، ووصولًا إلى قاعة المغتربين حيث التأم الحضور في حفل رسمي، تخلله أداء غنائي للفنانة الشابة تاليا لحود، أضفى على الأمسية بُعدًا وجدانيًّا إضافيًا.

في كلمته الافتتاحية، أضاء سام لحود، رئيس مجتمع بيروت السينمائي، صوت السينما اللبنانية النابض بالحيوية ورائد الدبلوماسية الثقافية التي توحد الوطن بأبنائه عبر الفن والإبداع، على أهمية السينما كمنصّة للدبلوماسية الثقافية، مؤكدًا التزام الجمعية بقيم النزاهة والشفافية، وسعيها المتواصل لإيصال صوت لبنان إلى العالم من خلال الصورة والرواية والحوار. وقال: “لسنا فقط نروّج للأفلام، بل نحمل رسالة وطنية تبني جسورًا بين الوطن وأبنائه.”

من جهته، عبّر سايد فياض، رئيس لجنة مهرجانات البترون، عن فخر المدينة باحتضان هذا اللقاء الثقافي، مرحّبًا بالحضور بكلمات ملؤها الحفاوة والانتماء.

من كندا، شارك كلٌّ من باتريسيا شمعون والدكتور روني داوود المؤسسان المشاركان لمكتب الجمعية هناك، بعرض محطات أساسية من رحلة السنوات الثماني للمبادرة. وأعلنا عن حدث سينمائي كبير سيُقام في تشرين الأول المقبل، إلى جانب هيكلية جديدة لمجتمع بيروت السينمائي في كندا، وإطلاق صندوق لدعم الإنتاجات المشتركة اللبنانية – الكندية، في خطوة استراتيجية نحو تعاون أعمق وأوسع.

أما جينجر جبور، ممثلة الجمعية في المكسيك ومؤسسة مهرجان الفيلم اللبناني في أميركا اللاتينية، فقد سلّطت الضوء على حيوية الجالية اللبنانية في المكسيك، وعلى أهمية ترجمة الأفلام إلى الإسبانية لضمان استمرارية الهوية الثقافية لدى الأجيال الجديدة. وقالت: “السينما تحفظ إرثنا، حتى عندما تتلاشى اللغة”.

واختُتمت الكلمات بكلمة الدكتور نيكولا خباز، مدير مهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي في البترون، الذي كشف عن الملصق الرسمي للمهرجان، وأعلن موعد انعقاد دورته المقبلة من الرابع إلى السابع من أيلول ٢٠٢٥.

في ختام الأمسية، اجتمع الحضور حول عشاء على طريقة البوفيه، في أجواء دافئة واحتفالية، تخللتها لقاءات وذكريات وهدايا تذكارية، وامتلأت بحسّ الانتماء والاعتزاز والتجدد في الوفاء للبنان الثقافة والسينما والإنسان.

من أبرز الحضور: جورج خباز، تقلا شمعون، طوني فرج الله، سارة أبي كنعان، وسام فارس، زينة مكي، ريتا حايك، كارلوس عازار، إلسا زغيب، سمير حبشي، بيريت قطريب، ميشال حوراني، كميل سلامه، ميلاد طوق، نسرين ظواهره، ثريا إسماعيل، إضافة إلى مؤسسي الموريكس دور الدكتور فادي وزاهي الحلو، وغيرهم من الوجوه البارزة في المشهد الثقافي والفني.