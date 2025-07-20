تامر حسني يحتفل بنجاح ألبوم لينا معاد ومحمد رمضان يفاجئه بلفتة مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 01:23 مساءً - احتفل الفنان تامر حسني بنجاح أغاني ألبومه الجديد "لينا معاد" الذي طرحه مؤخراً في موسم صيف 2025، وسط عدد من أصدقائه بالساحل الشمالي، وأثناء ذلك فوجىء بتواجد النجم محمد رمضان الذي قرر هو الآخر مشاركة "تامر" فرحته بنجاح ألبومه.

لفتة طيبة

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

ود متبادل

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)

حرص "نجم الجيل" تامر حسني على توثيق تلك اللحظات السعيدة، بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر من خلاله برفقةوهما يغنيان "الذوق العالي" إحدى أغاني الألبوم التي جمعتبالكينج محمد منير، وتضمن التعليق الذي أرفقه "" بالفيديو لفتة مميزة، بعد أن وجه تحيه خاصة لمحمد منير: "إهداء مني ومن حبيبيأغنية الذوق العالي للكينج محمد منير".وعلى الفور قرر "نمبر وان" وهو اللقب المحبب لدى محمد رمضان، أن يبادرنفس الشعور الطيب، بعد أن وصفه بالشقيق أو الأخ العزيز، إذ نشر "" مقطع فيديو آخر عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يتحدث معوالود والحب يسيطران على حديثهما، وعلق بالقول: " ليلة حلوة مع الناس الحلوة، شكراً لكم إخوتي الأعزاء".

يمكنكم قراءة... من زينة إلى جنى الأشقر.. نجمات تألقن في الكليبات الغنائية لـ تامر حسني

أغاني ألبوم "لينا معاد"

"إيه ياقلبي" أحدث أغاني محمد رمضان

يضم ألبومالجديد "" 15 أغنية، تعاوَن خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وِحش، هيموت ويرجع، مستني إيه؟، حفلة تخرج من حياتي وملكة جمال الكون".

وطرح الفنان محمد رمضان، خلال الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "إيه ياقلبي" على المنصات الموسيقية المختلفة وقناته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "يوتيوب"، وحملت الأغنية في طيات معانيها جانباً رومانسياً اعتمد بصورة كبيرة على طريقة الحوار، ولاسيما من قبل المحبوب الذي وقع في غرام إحدى الفتيات، يصف لها شعوره عدما يبادلها الحديث وحالته التي تتبدل من القوة للضعف عندما يقف أمامها، وتقول كلمات الأغنية التي تغنى بها محمد رمضان: "معاكي ببقى بيبي معاهم حمو.. مع كل الناس محمد معاكي ببقى حمو.. وبقيتي تهمي قلبي اللي مكانش خد هامه".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».