مصادر مقربة من الأميرة آن تكشف عن خططها للتقاعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 01:23 مساءً - بينما تستعد العائلة المالكة البريطانية للتحضيرات المناسبة ليوم ميلاد الأميرة آن الـ75 الذي سيوافق 15 أغسطس القادم، بدأ الجمهور الملكي يتساءل عن مدى قابليتها لاستكمال مهامها الملكية في هذا العمر واحتمالية تقاعدها، وهذا ما نفته أحد المصادر المقربة من الأميرة الملكية.

Princess Anne will not retire from royal duties for another 15 years as she follows Prince Phillip’s examplehttps://t.co/GBc76VzbaZ