مصادر مقربة من الأميرة آن تكشف عن خططها للتقاعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 01:23 مساءً - بينما تستعد العائلة المالكة البريطانية للتحضيرات المناسبة ليوم ميلاد الأميرة آن الـ75 الذي سيوافق 15 أغسطس القادم، بدأ الجمهور الملكي يتساءل عن مدى قابليتها لاستكمال مهامها الملكية في هذا العمر واحتمالية تقاعدها، وهذا ما نفته أحد المصادر المقربة من الأميرة الملكية.

خطط عمل الأميرة آن في السنوات المقبلة

Princess Anne will not retire from royal duties for another 15 years as she follows Prince Phillip’s examplehttps://t.co/GBc76VzbaZ — GB News (@GBNEWS) July 19, 2025

— GB News (@GBNEWS)



وفقاً لصحيفة The Sunday Times التي تواصلت مع مصدر وثيق الصلة بالأميرة آن، ستواصل شقيقة الملك تشارلز عملها كالمعتاد خلال السنوات القليلة القادمة. وعندما تبلغ عامها الـ80، ستبدأ بالتوقف عن العمل تدريجياً، قبل أن تتقاعد تماماً في سن التسعين، أي أنها ستعمل لمدة 15 عاماً أخرى.

وقال المصدر: "قالت إن خطتها هي مواصلة العمل حتى تبلغ الثمانين، ثم تبدأ بالتوقف عن العمل تدريجياً، ثم تحذو حذو دوق إدنبرة الراحل وتتوقف تماماً في سن التسعين".

وهذا يعني أن الأميرة آن ستسير على خطى والدها، الأمير فيليب، الذي تقاعد عام 2017 عن عمر يناهز 96 عاماً.

أول عملة معدنية تحمل صورة الأميرة آن

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تكريماً واحتفالاً بالأميرة آن، سيتم إصدار أول عملة معدنية بريطانية تحمل صورتها، بريشة جون سوانيل، الفنان المفضل لدى العائلة المالكة، وهي ترتدي تاج زهرة الصنوبر الزمردي.

تتضمن العملة المعدنية، التي تبلغ قيمتها 5 جنيهات إسترلينية، أيضاً شعار النبالة الرسمي للأميرة آن. يتميز شعار النبالة بثلاثة أسود في الربعين الأول والرابع، تمثل إنجلترا، وأسداً هائجاً في الربع الثاني يمثل إسكتلندا، وقيثارة فضية في الربع الثالث تمثل أيرلندا، بينما يُقرأ على وجه العملة: "الأميرة آن - تحتفل بمرور 75 عاماً - واجب وإخلاص".

ومن جانبها، كشفت دار سك العملة الملكية عن التصميم يوم أمس 18 يوليو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "انضموا إلينا في احتفالنا بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة آن الخامسة والسبعين، مع إصدار أول عملة معدنية بريطانية تكريماً لها، تحمل شعار النبالة الرسمي الخاص بها وصورة رسمية التقطها جون سوانيل".

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