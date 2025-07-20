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دانا حمدان تهنئ تامر حسني على ألبومه الجديد "لينا معاد"

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دانا حمدان تهنئ تامر حسني على ألبومه الجديد "لينا معاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة دانا حمدان، النجم تامر حسني على ألبومه الجديد "لينا معاد"، وذلك عبر منشور شاركته مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دانا صورة جمعتها مع تامر حسني والفنانة نسرين أمين والفنانة مي سليم، وعدد من صديقاتها، خلال قضاء إجازتهم في الساحل الشمالي.

وأعربت عن إعجابها بالألبوم وكتبت: "مبروك على الألبوم الجديد".

يُذكر أن ألبوم "لينا معاد" يضم 15 أغنية، بينها: "يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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